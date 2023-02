- Konsekwencja działań, konsekwencja we wszystkich sprawach, które podejmuje. Wystawiłbym mu dobrą ocenę - tak wicepremier Kowalczyk odpowiedział na pytanie o ocenę, jaką wystawiłbym ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi.

Kowalczyk został następnie spytany o konkurs Ministerstwa Edukacji i Nauki "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania", w ramach którego resort przeznaczył 40 mln zł na wsparcie 42 organizacji. Wiele z nich jest blisko powiązanych z PiS.

Stacja TVN24 poinformowała, że w ramach funduszu przekazano pieniądze nieruchomości m.in. na warszawskim Żoliborzu, Mokotowie i Ursynowie, lokal w zabytkowej kamienicy czy działka z dwoma stawami, lasem i „domkiem pszczelarza” w okolicach Elbląga.

- To, że te pieniądze nie trafiły do organizacji lewackich, do promujących ideologię LGBT, gender, seksualizujących dzieci, to jest to, co strasznie zdenerwowało stację TVN, bo tylko ona poświęciła temu uwagę już drugi dzień - mówił po ujawnieniu tych faktów przez TVN w rozmowie z telewizją Trwam minister Przemysław Czarnek.

Jak się dzieli pieniądze i nie wszyscy mogą dostać, będzie część niezadowolonych Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa

- Zawsze jest tak, że przy wyborze kogokolwiek, jeśli jest więcej chętnych niż możliwości finansowych, ktoś jest zadowolony, ktoś jest niezadowolony. Jak się dzieli pieniądze i nie wszyscy mogą dostać, będzie część niezadowolonych - mówił Kowalczyk pytany o tę sprawę.

- Zawsze ci, którzy otrzymają pieniądze, są zadowoleni, ci, którzy nie otrzymają, są niezadowoleni - dodał.



Dopytywany o ten temat Kowalczyk odparł, że "nie ma wiedzy na ten temat i nie chce tego oceniać".

- Wydaje mi się, że przyszedłem jako minister rolnictwa też po to, by rozmawiać o problemach żywności, rolnictwa - dodał.

- Ja więcej nic nie powiem - podsumował.