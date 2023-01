Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 338 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że atak rakietowy, jakiego doświadczyła Ukraina 26 stycznia, jest argumentem za dostarczeniem jej większych ilości broni.

Australijska policja przesłuchała czterech fanów, którzy mieli przy sobie "niestosowne flagi i symbole" po ćwierćfinałowym pojedynku między Rosjaninem, Andriejem Rublowem a Serbem Novakiem Djokoviciem.



- Podkreślę, że Australia stoi po stronie ukraińskiego narodu. To stanowisko Australii, Australia jednoznacznie wspiera rządy prawa międzynarodowego - mówił Albanese na konferencji prasowej, po tym jak dziennikarz spytał go o zachowanie Srdjana Djokovicia i o to czy powinien on zostać deportowany z Australii w związku z pojawieniem się nagrań, na którym widać jak pozuje z fanami z rosyjską flagą z wizerunkiem Putina.

- Nie chcemy widzieć żadnego poparcia dla rosyjskiej inwazji na Ukrainie - stwierdził Albanese.



Premier Australii nie odpowiedział wprost na pytanie o deportację Srdjana Djokovicia.



Serbski tenisista, który w ubiegłym roku nie mógł wziąć udziału w Australian Open, w związku z tym, że nie był zaszczepiony przeciw COVID-19, nie skomentował całego incydentu.

Reuters nie zdołał skontaktować się z ojcem Djokovicia.



Wcześniej, w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym pojawiają się kibice z rosyjskimi flagami z wizerunkiem prezydenta Władimira Putina. Na nagraniu widać też fana w koszulce, na której widać dużą literę "Z" - symbol rosyjskiej agresji na Ukrainie. W sieci pojawiły się też zdjęcia ojca Djokovicia pozującego z rosyjskimi fanami.



Rosyjscy i białoruscy sportowcy mogą uczestniczyć w Australian Open, ale ich narodowość nie jest eksponowana, a flagi ich krajów nie mogą pojawiać się na kortach.



Novak Djokovic walczy w Melbourne o 22 wielkoszlemowy tytuł i 10 wygraną w Australii. W półfinale zmierzy się z nierozstawionym Amerykaninem Tonym Paulem.