W poniedziałek lider Solidarnej Polski wysłał w sprawie KPO list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym apeluje o „zainicjowanie narodowej debaty i społecznych kon­sultacji w sprawie warunków przyjęcia KPO – w praktyce wielkiego unijnego kredytu, którego koszty nie są dziś Polakom znane”.

- Jest to na pewno sytuacja bez precedensu, w tym sensie, że minister sprawiedliwości z listem otwartym do urzędującego prezydenta jeszcze chyba na przestrzeni ostatnich lat, długich lat nie występował - przyznał Ziobro w poniedziałkowej rozmowie z Radiem Maryja. - Ale uznałem, że sprawa na to zasługuje, bo mówimy naprawdę o wielkich pieniądzach, które w przyszłości Polacy będą musieli spłacać - tłumaczył.

Występujący również w rozgłośni ojca Tadeusza Rydzyka eurodeputowany Patryk Jaki ocenił natomiast, że list Ziobry jest „absolutnie trafny”. - Po prostu pan prezydent Andrzej Duda zawiódł, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Gdyby nie jego weta, to my w ogóle dzisiaj bylibyśmy, jeżeli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, w innym miejscu. Też ci wszyscy sędziowie, którzy dzisiaj podnoszą rebelię w Polsce, oni wszyscy by byli popakowani, tylko ich uratował prezydent, bo zobaczył, przestraszył się presji na ulicach - mówił polityk Solidarnej Polski.

- My po to wybieramy prezydenta, żeby potrafił wytrzymać taką presję, A potem jeszcze ostatnio przecież przygotował tę ustawę o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, czyli de facto zapewniającą bezkarność tym rebeliantom. I mówi, że został oszukany. Biedny - ironizował. - Mówiłem, że tak się stanie, a on został oszukany i nie wie, jak to się stało, że go oszukano. Niestety, mimo że ma swoje zalety, to w sprawie sądownictwa poczynił pan prezydent ogromne szkody - dodał.

Eurodeputowany zaapelował, by prezydent się „nad tym listem bardzo mocno pochylił”. - Przecież kwestionowanie statusu sędziego to kwestionowanie prerogatyw prezydenta - argumentował.

- My musimy się sami zastanowić, czy my chcemy żyć w takim państwie, gdzie sędzia, jakiś iks sądu rejonowego, (Paweł) Juszczyszyn, czy jakiś tam inny sędzia, nie wybierany przez nikogo, będzie miał większe prawa, niż wybrany przez nas wszystkich prezydent czy rząd. Bo jeżeli na to się zgodzimy, to będzie oznaczało, że w Polsce de facto nie ma demokracji - orzekł Patryk Jaki.