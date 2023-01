W czasach narastającego sporu o reparacje czy skalę wsparcia dla Ukrainy, pozytywne gesty należą w relacjach polsko-niemieckich do rzadkości. Takie, jak parogodzinny wypad Mateusza Morawieckiego do niemieckiej stolicy.

Szef rządu przyjechał na zaproszenie przewodniczącego pozostającej w opozycji CDU Friedricha Merza. Uroczystość odbędzie się w znanym Muzeum Holokaustu w centrum Berlina.

Schaueble pozostawał do niedawna przewodniczącym Bundestagu - jedną z najważniejszych osób w państwie. Wcześniej przez lata jako minister finansów był odpowiedzialny za politykę gospodarczą kraju. Choć należał do tego samego rządu co pani kanclerz, jest dziś bardzo krytyczny wobec polityki, jaką prowadziła Merkel wobec Rosji.

Już w 2019 roku pytany o Nord Stream 2 mówił „Rz”: „Osobiście nigdy nie byłem zwolennikiem projektu, który nie budzi zaufania krajów, która są naszymi przyjaciółmi i są położone między nami a Rosją. Powinniśmy unikać działań w izolacji, wbrew przytłaczającej większości krajów Unii”.

Schaueble był jednak konsekwentnie przeciwnikiem otwierania na nowo dyskusji z Polską o reparacjach za drugą wojną światową.

Z Morawiecki bliskie relacje zachował od czasów, gdy obaj byli ministrami finansów i spotykali się w Brukseli. Mówił „Rz”: "Ostatnim polskim ministrem, z którym pracowałem, był obecny premier Polski. Mamy nadal dobre stosunki; zachowałem jego telefon komórkowy i kiedy wysyłam SMS, odpowiada w ciągu paru godzin”.

80-letni dziś Schaueble, zwolennik utrzymania dobrych relacji przez Odrę, pozostaje wciąż wpływową postacią w niemieckiej polityce.

Wizyta Morawieckiego zbiega się z początkiem przewożenie z Meklemburgii Pomorza-Przedniego trzech baterii patriot do wschodniej części naszego kraju. Będą obsługiwane przez kilkuset niemieckich żołnierzy. To jednak nie zupełna nowość: od wielu lat niemieccy oficerowie służą w regionalnym dowództwie NATO w Szczecinie.