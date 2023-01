Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, „trudno, żeby rządzący dogadali się co do kształtu ustawy o Sądzie Najwyższym, bo oni się po prostu nie cierpią”. - Oni na siebie patrzeć nie mogą w wielu kwestiach i mają zupełnie inne zdanie. To pokazuje, że tak się Polską na dłuższą metę rządzić nie da - powiedział w Radiu RMF24.