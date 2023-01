Opozycja zgłasza poprawki do projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który znów może spaść z porządku obrad Sejmu. Rząd nie może doliczyć się głosów większości parlamentarnej, ziobryści nie mogą doliczyć się szabel Solidarnej Polski, a prezydent grozi wetem, jeśli ustawa nie spełni jego oczekiwań. To obraz gry przed zaplanowaną na środę debatą nad ustawą, która może odblokować środki z KPO.

Ze strony PiS już padają groźby pod adresem opozycji. – Jeśli opozycja zagłosuje przeciw ustawie, co do której KE potwierdza, że może uruchomić KPO, to będzie odpowiedzialność opozycji za brak kompromisu i środków z KPO – stwierdził we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Co więc się wydarzy?

Milczący układ PiS z opozycją jest możliwy po przyjęciu jej poprawek podkopujących zmiany w sądownictwie wprowadzone przez Zbigniewa Ziobrę. Opozycja może też postawić warunek likwidacji neo-KRS, która odpowiada za konflikt o sędziowskie nominacje. Na takie zmiany nie zgodzi się jednak prezydent. Większość wymagana do obalenia weta to trzy piąte w obecności co najmniej połowy posłów. Jeśli podczas głosowania obecni byliby wszyscy posłowie, za odrzuceniem weta musiałoby zagłosować 276 deputowanych. PiS plus opozycja to obecnie jedyny układ, który byłby w stanie zebrać taką większość.

Jak nieoficjalnie można usłyszeć w Sejmie, PiS pracuje jednak nad pozyskaniem kilku głosów z kręgu ludzi Zbigniewa Ziobry, stosując różne polityczne dźwignie i zachęty. W tym kontekście wymienia się np. posłankę SP Marię Kurowską. To jednak byłby układ balansujący na granicy większości do ostatniej minuty i niezdolny do obalenia weta prezydenta.

PiS może też wycofać projekt przed środowym posiedzeniem konwentu seniorów przestraszony brakiem większości i postawą prezydenta. Z pałacu już teraz nieoficjalnie dochodzą odgłosy niezadowolenia, że Andrzej Duda nie dostał do konsultacji nowych autopoprawek i nikt poważnie z nim nie uzgadniał strategii nowelizacji ustawy o SN. Przeciw wycofaniu projektu są jednak ludzie premiera Morawieckiego i sam szef rządu. Mają nadzieję, że prezydent nie zdecyduje się na weto, jeśli pozostanie na placu boju sam, ewentualnie w towarzystwie Zbigniewa Ziobry, jako przeciwnik środków z KPO.

Nic dziwnego, że w dogadanie się SP z PiS wierzy mniej niż 30 proc. badanych przez IBRiS, prawie 50 proc. uważa, że to niemożliwe.