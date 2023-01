- W tym roku mamy szereg festiwali piosenki. Jeden z najważniejszych to jest w Opolu, tuż przed wyborami, i mam poważne obawy, co do tego, czy nie będzie próby powtórki - to znaczy ci, którzy nawet nie będą chcieli występować w tych opaskach, promować ideologii LGBT, będą musieli to czynić - powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł z Solidarnej Polski, nawiązując do dyskusji po „Sylwestrze Marzeń” TVP.