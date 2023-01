Hołownia był pytany o występ zespołu Black Eyed Peas w czasie "Sylwestra Marzeń" organizowanego przez TVP w Zakopanem. Członkowie zespołu wystąpili z tęczowymi opaskami na ramionach w geście solidarności ze społecznością LGBTQ.



- Zespół Black Eyed Peas zrobił niezły psikus telewizji rządowej. Oni (TVP - red.) później oczywiście brnęli w przekonujące chyba tylko ich wytłumaczenia, że to wszystko było wymyślone, ukartowane, podpisane i oni się wszyscy na to zgodzili - stwierdził Hołownia.

Na pytanie czy nie wierzy w wyjaśnienia TVP Hołownia odparł "oczywiście, że nie wierzę".



- To jest dorabianie ideologii post factum do katastrofy wizerunkowej. I tak to będzie dalej - wszyscy będą z tej telewizji drzeć łacha, wszyscy będą próbowali ich wyrolować, a oni dalej będą brnęli w swoją narrację - stwierdził.

Za chwilę się okaże, że prognoza pogody będzie sprawiała, że mogą (Zjednoczona Prawica - red.) się rozpaść Szymon Hołownia, lider Polski 2050

Hołownia był też pytany o ostre wypowiedzi polityków Solidarnej Polski na temat tego, co wydarzyło się w czasie "Sylwestra Marzeń" i o to czy może to poróżnić PiS z Solidarną Polską. Np. Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości napisał na Twitterze, że mieliśmy do czynienia nie z "Sylwestrem Marzeń" lecz "Sylwestrem Wynaturzeń".



- To jest dopiero kabaret, że kwestia Sylwestra Marzeń w TVP2 wpływa na stosunki polityczne w Zjednoczonej Prawicy. Za chwilę się okaże, że prognoza pogody będzie sprawiała, że mogą się rozpaść. To jest rząd mniejszościowy od bardzo dawna. To jest towarzystwo zjednoczonego trwania przy korycie, to nie jest od dawna Zjednoczona Prawica - stwierdził Hołownia.

- Oczywiście, że Ziobro będzie im fikał, oczywiście, że Ziobro zawetuje im KPO (chodzi o ustawę reformującą sądownictwo - m.in. Sąd Najwyższy, której przyjęcie ma być warunkiem odblokowania środków z KPO dla Polski - red.), będą musieli przyjść do opozycji i prosić o to, aby te głosy dostać, bo oni nie są w stanie dziś sami rządzić Polską - stwierdził lider Polski 2050.



Hołownia był następnie pytany jaki jest jego stosunek do małżeństw jednopłciowych.



- Na pewno należy jak najszybciej w Polsce wprowadzić związki partnerskie, sam będę za tym głosował. Gdyby dzisiaj najpierw położono by kwestię małżeństw jednopłciowych, to w moim ruchu obowiązywałaby zasada, że każdy głosuje zgodnie ze swoim sumieniem. Ja mam wątpliwości czy to jest rozwiązanie dobre na tym etapie. Pewnie głosowałbym przeciw - odparł.