"Uważam, że kary za zniesławienie powinny być dotkliwe ale nie rujnujące. Jeśli Kaczyński wpłaci 50,000 złotych na siły zbrojne Ukrainy to odstąpię od domagania się przeprosin za nazwanie mnie zdrajcą dyplomatycznym" – napisał na Twitterze Radosław Sikorski, odnosząc się do słów prezesa PiS, który stwierdził, że "będzie musiał sprzedać dom", gdyż nie stać go na przekazanie ponad 700 tys. zł na przeprosiny dla polityka.