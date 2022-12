Minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk został zapytany w rozmowie z Polsat News, na jakim etapie są negocjacje z prezydentem Andrzejem Dudą ws. nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma odblokować pieniądze z KPO. - Wcześniej prezydent powiedział, że nie uczestniczył w przygotowaniu nowelizacji, ani nie była ona z nim konsultowana - stwierdził.

Jak poinformował poseł, spotkał się z prezydentem w tej sprawie w piątek. - W tym tygodniu te rozmowy będą kontynuowane. Zależy nam na tym, żeby procedować bez zbędnej zwłoki - powiedział. - Pan prezydent jasno zarysował granice, które z jego punktu widzenia są nieprzekraczalne, przede wszystkim dotyczą one prerogatyw prezydenckich oraz tego, że nie może być mowy o podważaniu statusu sędziego - dodał. - Do Sejmu został złożony projekt ustawy, który wcześniej Komisja Europejska oceniła jako dobra podstawa do wypełnienia kamieni milowych, dotyczących wymiaru sprawiedliwości - dodał Szynkowski vel Sęk.

Minister zaznaczył, że prezydent nie postawił "weta" żadnemu konkretnemu rozwiązaniu zaproponowanemu w projekcie ustawy. - Raczej zgłosił swoje wątpliwości, powiedział co jego zdaniem wymaga dodatkowego wyjaśnienia - podkreślił.