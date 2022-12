Rzecznik PiS zapytany został w Radiu Plus o harmonogram prac nad projektem zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, który wypełnić ma kluczowy kamień milowy wskazany przez Komisję Europejską ws. KPO. Jak poinformował Bochenek, marszałek Sejmu Elżbieta Witek ma spotkać się z szefami klubów i kół parlamentarnych w tej sprawie jeszcze dziś. - Pani marszałek będzie chciała ich zaprosić na takie spotkanie techniczne, żeby też wypracować pewne kalendarium działania. Chcielibyśmy również, aby rozpoczęło się pierwsze czytanie podczas tego posiedzenia Sejmu. Jest to ustawa ważna, pilna - powiedział.

Czytaj więcej Polityka Czy Ziobro straci stanowisko? Rzecznik PiS: Obronimy naszego ministra sprawiedliwości - Wygramy głosowania, mamy policzone głosy - powiedział przed nadchodzącymi obradami Sejmu szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Rzecznik partii Jarosława Kaczyńskiego, Rafał Bochenek, stwierdził, że koalicja rządząca obroni Zbigniewa Ziobrę podczas głosowania w sprawie wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości.

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości nie wykluczył także, że w przyszłym tygodniu odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu, ale, jak zaznaczył, będzie zależało to od tego, co zostanie ustalone podczas środowego spotkania. - Tak, jak powiedziałem Komisja Europejska daje nam ramy czasowe, żeby przyjąć te rozwiązania, natomiast my oczywiście nie chcemy tego odkładać ad Kalendas Graecas, tylko chcemy przystąpić do sprawy. Możliwe, że w przyszłym tygodniu będzie dodatkowego posiedzenie Sejmu, ale to wszystko zależy od tego, co zostanie dzisiaj ustalone z szefami klubów i kół na spotkaniu z panią marszałek Witek - stwierdził Bochenek.

- Chcemy rozpocząć prace nad ustawą jeszcze podczas tego posiedzenia. Zobaczymy jak one będą postępowały naprzód. Wiem, że takie ustalenia zapadły też pomiędzy panią marszałek na prośbę pana premiera, więc na pewno chcemy zająć się tą ustawą możliwie szybko w polskim parlamencie. Przed południem - zaznaczył Bochenek.