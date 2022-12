W listopadzie kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy oraz koło Polski 2050 złożyły w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry (Solidarna Polska). Jak informował przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości Marek Ast (PiS), komisja zajmie się wnioskiem w poniedziałek 12 grudnia, a Sejm rozpatrzy wniosek na posiedzeniu, które zaplanowano na 13 i 14 grudnia.

Głosowanie od dłuższego czasu budzi emocje. Między PiS a Solidarną Polską trwa ostry spór dotyczący m.in. relacji z Unią Europejską oraz unijnych funduszy. Politycy Solidarnej Polski na celowniku mają premiera Mateusza Morawieckiego i jego otoczenie. PiS dąży do odblokowania KPO, a to może wiązać się z nową ustawą dotyczącą sądownictwa.

O przebiegu posiedzenia klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, które odbyło się w poniedziałek w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, poinformował portal i.pl. Obecny na spotkaniu polityk przekazał, że w czasie posiedzenia głos zabrały trzy osoby: „prezes Jarosław Kaczyński, który mobilizował posłów do pracy, Ryszard Terlecki – wicemarszałek Sejmu i przewodniczący klubu parlamentarnego PiS – mówił o sprawach technicznych, oraz marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która mówiła o głosowaniach podczas najbliższego posiedzenia”.



Jak przekazał poseł PiS, Kaczyński, Terlecki i Witek dyscyplinowali parlamentarzystów w sprawie nadchodzących głosowań. W przypadku nieobecności w Sejmie „mają być daleko posunięte konsekwencje, w tym nieznalezienie się na listach wyborczych”. Dodał, iż posłowie zostali „wezwani do obrony Zbigniewa Ziobry”, przy czym samego ministra sprawiedliwości nie było na posiedzeniu.



Do przyjęcia wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry potrzebnych jest 231 głosów. Do uchwalenia budżetu niezbędna jest w Sejmie zwykła większość głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.