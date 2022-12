Sroka skomentowała rezygnację Jarosława Gowina z funkcji prezesa Porozumienia.

- Jarosław Gowin nie jest już prezesem partii, ale nie wycofuje się z polityki. Mam nadzieję, że cały czas będzie dla nas wsparciem. Jestem przekonana, że w niedalekiej przyszłości odegra jeszcze pewną rolę. Dzisiaj emocje wokół Jarosława Gowina są negatywne i wszyscy - łącznie z Jarosławem Gowinem - mamy tego pełną świadomość - podkreśliła polityk.

Zmiana pokoleniowa i wszystko co się dzieje, otwiera nam przestrzeń do tego by powstała silna centroprawicowa opcja, która będzie realną propozycją dla wyborców Magdalena Sroka, nowa szefowa Porozumienia

Nowa szefa Porozumienia została następnie zapytana o to, jakie będą dalsze polityczne plany Porozumienia.

- Skupiamy się teraz na przyszłości i na tym jak będzie wyglądać Porozumienie za rok, dwa i pięć lat. Tym, którzy wieszczą nasz koniec, chciałabym powiedzieć, żeby jeszcze chwilę się z tym wstrzymali. W życiu należy podejmować wyzwania, a podejmując je, zawsze mocno wierzę, że dotrę do stawianego celu - zaznaczyła posłanka.

- Celem dla całej opozycji powinno być odsunięcie PiS-u od władzy, żeby móc realizować dobry program dla Polski. Finanse państwa są w opłakanym stanie. Musimy odsunąć ich od władzy, żeby nasze dzieci nie spłacały gigantycznych długów, które PiS zaciąga w naszym imieniu. Dobra strategia powinna być celem numer jeden dla opozycji. Porozumienie musi znaleźć się w części planów, które realizuje opozycja. Widzę Porozumienie w centroprawicowym bloku i chciałabym, żeby taki blok powstał - stwierdziła parlamentarzystka.

Sorka zapowiedziała, że będzie "namawiać liderów Polski 2050 i PSL-u do tego, żeby wspólnie stworzyć listę centroprawicy".

- Chciałbym, żeby to środowisko skupiało grupy, które nie do końca wpisują się w tę polaryzację, która zmusza Polaków do myślenia, że nie ma innego wyboru (niż PiS i PO - red.). Zmiana pokoleniowa i wszystko co się dzieje, otwiera nam przestrzeń do tego, by powstała silna centroprawicowa opcja, która będzie realną propozycją dla wyborców - podkreśliła posłanka.