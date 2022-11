Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 267 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosja oskarża Zachód o uczynienie z Ukrainy "poligonu testowego" dla różnego rodzaju nowych systemów uzbrojenia.

O wizycie prezydenta nieoficjalnie informował Polsat News. W planach Andrzeja Dudy jest spotkanie mieszkańcami miasta, którzy są zaniepokojeni po wtorkowym uderzeniu rakiety, które doprowadziło do śmierci dwóch mężczyzn.

Reklama

Kancelaria Prezydenta opublikowała nagranie, na którym widać prezydenta na miejscu zdarzenia.

Eksplozja przy granicy z Ukrainą

W miejscowości Przewodów koło Hrubieszowa w opuszczonych budynkach dawnego PGR doszło do eksplozji, w której zginęły dwie osoby - mężczyźni w wieku 62 i 60 lat.. Do wybuchu doszło 15 listopada, ok. 15:30. Przyczyną wybuchu była eksplozja pocisku - wszystko wskazuje na to, że był to wystrzelony przez ukraińską obronę przeciwlotniczą pocisk z zestawu S-300. Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że 15 listopada nie doszło do celowego ataku na Polskę. To samo mówił sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg.

Reklama

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonywał, że na terytorium Polski spadła rosyjska rakieta, dzień później w rozmowie z Bloombergiem złagodził swoje stanowisko.

Czytaj więcej Polityka Wołodymyr Zełenski zabrał głos. Łagodzi stanowisko w sprawie eksplozji w Przewodowie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z Bloombergiem w czwartek nie wypowiadał się jednoznacznie na temat pochodzenia rakiety, która uderzyła w Przewodowie. Do tej pory przekonywał, że na terytorium Polski spadł rosyjski pocisk.

- Nie wiem w 100 proc. Myślę, że świat również nie wie w 100 proc., co się stało - stwierdził.