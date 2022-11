Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 267 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosja oskarża Zachód o uczynienie z Ukrainy "poligonu testowego" dla różnego rodzaju nowych systemów uzbrojenia.

O wizycie prezydenta informuje nieoficjalnie Polsat News. W planach Andrzeja Dudy jest spotkanie mieszkańcami miasta, którzy są zaniepokojeni po wtorkowym uderzeniu rakiety, które doprowadziło do śmierci dwóch mężczyzn.

Eksplozja przy granicy z Ukrainą

W miejscowości Przewodów koło Hrubieszowa w opuszczonych budynkach dawnego PGR doszło do eksplozji, w której zginęły dwie osoby - mężczyźni w wieku 62 i 60 lat.. Do wybuchu doszło 15 listopada, ok. 15:30. Przyczyną wybuchu była eksplozja pocisku - wszystko wskazuje na to, że był to wystrzelony przez ukraińską obronę przeciwlotniczą pocisk z zestawu S-300. Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że 15 listopada nie doszło do celowego ataku na Polskę. To samo mówił sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg.

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonywał, że na terytorium Polski spadła rosyjska rakieta, dzień później w rozmowie z Bloombergiem złagodził swoje stanowisko.

Czytaj więcej Polityka Wołodymyr Zełenski zabrał głos. Łagodzi stanowisko w sprawie eksplozji w Przewodowie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z Bloombergiem w czwartek nie wypowiadał się jednoznacznie na temat pochodzenia rakiety, która uderzyła w Przewodowie. Do tej pory przekonywał, że na terytorium Polski spadł rosyjski pocisk.

- Nie wiem w 100 proc. Myślę, że świat również nie wie w 100 proc., co się stało - stwierdził.