Pomaska mówiła o polityce PiS w zakresie praw kobiet.

Reklama

- Polki boją się dziś zachodzić w ciążę, bo nie wiedzą jakie upokorzenia je jeszcze czekają od strony tego rządu. Nikt tak nie zmobilizował kobiet do wyjścia na ulicę, jak Jarosław Kaczyński. Największe protesty w Polsce odbywały się po wyroku TK (ws. aborcji - red.). Nie mam wątpliwości, że Polki i Polacy nie spoczną w tej sprawie. Jedną z najbardziej palących spraw dzisiaj jest zapewnienie bezpieczeństwa Polkom, które chcą mieć dzieci, a z drugiej strony walka z bezpłodnością. Zdrowie i kwestia urodzeń nie powinny być tematami politycznymi. Do tej pory PiS próbował je politycznie wykorzystywać, ale za każdym razem te tematy obracały się przeciwko rządzącym. 64 proc. Polek i Polaków jest za dostępem do bezpiecznej aborcji, to wynik działań PIS-u - mówiła posłanka.

- Na swojej drodze pracy parlamentarnej spotykam mnóstwo kobiet, które boją się zachodzić w ciążę Agnieszka Pomaska, posłanka KO

- Na swojej drodze pracy parlamentarnej spotykam mnóstwo kobiet, które boją się zachodzić w ciążę. Obawiają się, że jak coś pójdzie nie tak, to nie będą miały gdzie szukać pomocy i będą musiały ryzykować więzieniem, żeby ratować swoje życie - stwierdziła polityk.

Reklama

Posłanka została także zapytana o stanowisko PO ws. aborcji.

- PO od blisko dwóch lat ma w swoim programie zapis o bezpiecznej aborcji. Jest to element programu prokobiecego, bo z tym wiąże się dostęp do in vitro, antykoncepcji i badań prenatalnych. Jest to naturalne dla wszystkich polityków, posłów i senatorów PO - podkreśliła parlamentarzystka.