Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 264 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu oświadczył, że w wyzwolonej w ostatnich dniach części obwodu chersońskiego udokumentowano 400 rosyjskich zbrodni wojennych.

- Jego wpływ na armię i operacje wojskowe jest stosunkowo niewielki, ale i tak stoi za nim Putin. Putin wielokrotnie dawał do zrozumienia, że nie zmieni Szojgu. To wyrównuje dla niego sytuację pod wieloma względami. A wielu z tych, którzy go nie szanują lub uważają za głęboko nieefektywnego, musi go znosić, bo Putin stoi za nim - powiedział Denisenko.

Reklama

Zdaniem doradcy ukraińskiego ministra, rosyjskie Ministerstwo Obrony to ogromny mechanizm zarządzania nieograniczonymi zasobami ludzkimi i niemal nieograniczonymi zasobami finansowymi.

- Putin doskonale rozumie, jak działa system. Usuwając Szojgu i powołując w jego miejsce kogoś nowego, to możliwe poważne problemy. W szczególności fakt, że na tym etapie wojny, armia jest silniejsza od FSB. Dlatego bardzo boi się każdego innego niż Szoigu, któremu w pełni ufa.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Think tank: Zawieszenie broni na Ukrainie byłoby korzystne dla Putina "Władimir Putin prawdopodobnie zgodził się na wycofanie z zachodniej części obwodu chersońskiego pod warunkiem, że rosyjska armia zajmie resztę obwodu donieckiego" - czytamy w najnowszej analizie think tanku z USA, Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).

Reklama

Wcześniej Denisenko powiedział, że Putin nie zwolnił Szoigu i szefa Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa, ponieważ obawia się całkowitego przejęcia władzy przez przedstawicieli FSB.

Analitycy Instytutu Studiów nad Wojną uważają, że Putin zamierza przywrócić autorytet Szojgu, by zrównoważyć rosnące wpływy tzw. radykalnej grupy urzędników bezpieczeństwa, krytycznych wobec resortu obrony.