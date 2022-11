Ponad 70 proc. Amerykanów głosujących w wyborach do Kongresu jest niezadowolonych z tego, jak wygląda sytuacja w kraju, z czego jedna trzecia deklaruje, że są nie tylko niezadowoleni, co źli w związku ze stanem państwa - wynika ze wstępnych wyników badania exit poll przeprowadzonego przez CNN wśród głosujących w wyborach połówkowych (Midterms) do Kongresu.