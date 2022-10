W poniedziałek do Sejmu wpłynął złożony przez grupę posłów PiS poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Zgodnie z projektem, odwołanie członków organów zarządzających spółek o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu, np. Orlenu czy Gaz-Systemu, mogłoby nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw bezpieczeństwa strategicznego.

We wtorek o projekt w Radiu Wnet zapytany został wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Kowalski. - Nie uważam, że taka rada jest potrzebna. To jest projekt grupy posłów, to nie było uzgodnione z Solidarną Polską - oświadczył.

- Mogę jako były pełnomocnik rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa powiedzieć jasno: kodeks spółek handlowych jest wystarczającym gwarantem - dodał Kowalski, pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich.

Dopytywany o przyczyny napisania projektu Kowalski odesłał pytającą go o sprawę dziennikarkę do posłów wnioskodawców. - Uważam, że taki model jest niezrozumiały, niepotrzebny i jestem przekonany, że nie zyska poparcia Solidarnej Polski, nie był z nami w żaden sposób konsultowany - podkreślił.

Według wnioskodawców, "celem projektowanych przepisów jest wprowadzenie rozwiązania gwarantującego zwiększenie stabilności składu rad nadzorczych i zarządów spółek o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu".

"Projekt dotyczy spółek prowadzących kluczową dla ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego działalność w Polsce oraz regionie Europy Środkowo-Wschodniej w branży paliwowo-energetycznej i farmaceutycznej" - brzmi fragment uzasadnienia projektu ustawy złożonego przez posłów PiS.