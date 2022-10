Prezydencki minister Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej, odniósł się w rozmowie z TVN24 do postawy Węgier. - Mają osobliwe podejście do tej wojny (red. w Ukrainie). Ono trochę się zmienia, jeśli chodzi o sferę retoryczną na przykład potępienie zbrodni wojennych, do listu prezydenta Dudy przyłączył się prezydent Węgier - powiedział. - Nie jesteśmy zadowoleni z polityki Węgier - dodał.

Polityk zapytany został również, który kraj jest bliższy Polsce – Węgry czy Niemcy. - Do obu krajów mamy spore zastrzeżenia, jeśli chodzi o ich postawę wobec Ukrainy - stwierdził i podkreślił, że rola, znaczenie, możliwości oraz potencjał Węgier w tej wojnie "jest nieporównywalnie mniejszy" i "więcej oczekuje się od państwa, które aspiruje do tego, żeby być liderem integracji europejskiej".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Prezydencki minister: Polska jest winna Ukrainie pełne wsparcie - Rosja, której wszyscy w jakiś sposób się baliśmy, okazała się kompromitująco słaba i została na Ukrainie powstrzymana - mówił w rozmowie z Radiem Zet Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.

Kumoch skomentował także słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział na początku września, że „zamierza podjąć próbę wypracowania formuły, w której jasno nazywając rozbieżności, szanując wrażliwość ukraińskich przyjaciół, będziemy mogli powrócić zarówno do współpracy w ramach V4, jak i do wspólnych działań z Węgrami w tych obszarach, w których łączą nas wartości i interesy”. - Wierzę w wypracowanie takiej płaszczyzny porozumienia. Także Polacy są dzisiaj chyba na to bardziej gotowi niż w marcu czy kwietniu - powiedział Kumoch.

Jak powiedział polityk, „zawsze jest gotowy do odbudowywania współpracy, ale to odbudowanie nie jest bezwarunkowe”. - Węgry muszą zmienić swoją politykę, jeżeli chcą być naprawdę wiarygodnym partnerem dla Polski - dodał. Zaznaczył również, że "dla Polski dzisiaj 95 procent polityki zagranicznej to jest bezpieczeństwo". - Jeżeli jakiś kraj prowadzi politykę, która nie jest zgodna z naszą polityką bezpieczeństwa, to oczywiście ma to swoje konsekwencje - stwierdził.

Prezydencki minister został zapytany także, o czym w związku z tym mówi premier. - Zapewne wyraża pewną nadzieję, że sytuacja ulegnie zmianie w najbliższym czasie - powiedział. - Z takimi Węgrami dalej współpracujemy, można powiedzieć, się przyjaźnimy, natomiast jesteśmy trochę zranieni, jeżeli już mówimy kategoriami przyjaźni - dodał w rozmowie z TVN24 Jakub Kumoch.