Campus Academy – jak dowiaduje się „Rzeczpospolita” – tak nazywa się kontynuacja Campus Polska Przyszłości, inicjatywy prezydenta Warszawy i wiceszefa PO Rafała Trzaskowskiego i jego środowiska. Druga edycja Campusu odbyła się na przełomie sierpnia i września tego roku w Olsztynie. Teraz rusza Campus Academy.

To seria spotkań, warsztatów i szkoleń otwartych dla wszystkich. Mają one rozpocząć się w połowie listopada. Jak wynika z naszych rozmów, następne spotkania Campus Academy będą odbywały się w kolejnych miejscowościach i miastach w Polsce. O co chodzi w tym projekcie?

Polityka potrzebuje zmiany, ambitnych młodych przygotowanych do bycia liderkami i liderami społecznymi Barbara Nowacka

– Akademia Campusu Polska Przyszłości to projekt, który ma zintegrować i pomóc rozwijać się uczestnikom Campusu. Będziemy spotykać się regularnie i budować umiejętności m.in. w zakresie komunikacji czy realizacji projektów społecznych. Spotykamy się naprawdę z ogromnym odzewem. Jest wielkie oczekiwanie na podobne inicjatywy – mówi nam poseł Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej.

– Na Campusie spotykamy setki ambitnych, młodych osób, które marzą o aktywności społecznej, politycznej. Doroczne spotkanie w Olsztynie to dla nich za mało. Żeby mogli pogłębić pasje, szkolić się, a przede wszystkim współpracować i angażować, stworzyliśmy dla nich Campus Academy – mówi Barbara Nowacka, liderka Inicjatywy Polskiej.

– Polityka potrzebuje zmiany, ambitnych młodych przygotowanych do bycia liderkami i liderami społecznymi. To chcemy im zaoferować. Licząc też, że idee, które pojawią się na spotkaniach, wrócą ze zdwojoną siłą i na Campusie będą ważnym głosem postulatów programowych i politycznych młodego pokolenia – dodaje Nowacka.

Wsparcie na wielu polach

Jak wynika z naszych rozmów, Campus Academy ma budować wsparcie na kilku płaszczyznach dla jego uczestników. Jedna z nich to płaszczyzna samorządowa – przeprowadzenie różnorakich projektów w sferze lokalnej. I to zarówno w sferze organizacji, jak i komunikacji. Druga sfera to projekty dotyczące gospodarki i ekonomii, z naciskiem na opowiadanie o wyzwaniach w tej sferze w warunkach kryzysu gospodarczego. Trzecia sfera to szeroko pojęta komunikacja, zwłaszcza w projektach o charakterze lokalnym i samorządowym.

Jak tłumaczą nam organizatorzy, warsztaty i rozmowy mają pokazać ich uczestnikom – przede wszystkim młodym ludziom – jak przekuwać ich własne projekty w rzeczywistość i jak wdrożyć je w życie. Spotkania Campus Academy potrwają – jak wynika z naszych rozmów – do maja 2023 roku.

W najbliższym czasie ma ruszyć oficjalna komunikacja w mediach całego projektu, który ma docelowo zaangażować ponad 500 uczestników w różnych miejscach Polski.

I to ze szczególnym naciskiem – jak to podkreślają nasi rozmówcy – właśnie na małe i średnie miejscowości. Trzaskowski zresztą w ostatnich miesiącach i latach wielokrotnie podkreślał ich znaczenie dla szeroko pojętych sił opozycyjnych.

Gra na wielu fortepianach

Campus Academy wpisuje się w tezę, którą Trzaskowski i jego środowisko podnoszą od wielu miesięcy, a dotyczącą długofalowego projektu i projektów w ramach opozycji, które – jak Campus czy Campus Academy – mają łączyć różne środowiska i ludzi, zwłaszcza tych spoza partii politycznych, przede wszystkim osób młodych, które chcą działać w sferze obywatelskiej, ale jednocześnie niekoniecznie chcą angażować się bezpośrednio w działalność partyjną. Z wypowiedzi Trzaskowskiego wynika, że to ma być jeden z celów kolejnych edycji Campus Polska Przyszłości. W tym roku Campus przyciągnął więcej uczestników niż w 2021 roku – blisko 1500 osób. W jego trakcie odbyły się debaty z udziałem Trzaskowskiego i liderów partii opozycyjnych.

Jednocześnie Trzaskowski jest na „pierwszej linii”, jeśli chodzi o relacje rząd–samorząd.

W ubiegłym tygodniu spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie cen energii oraz dystrybucji węgla. Wcześni odbyla się w tej sprawie też demonstracja samorządowców przed KPRM.