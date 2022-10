Poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek w rozmowie z Polsat News mówił między innymi o Władimirze Putinie. - To, co robi Putin z Ukrainą, jest barbarzyństwem. To jedna z głównych przyczyn kryzysu energetycznego - powiedział i zaznaczył, że wojna jest dla rządu "dobrym" argumentem, dzięki któremu całą winę można zrzucić na działania Rosji. - Wszystkiego zrzucić na Putina się nie da - ocenił. Zdaniem polityka, ostatnie dekady pokazały, jak wiele państw "głupio uzależniało się od Rosji". - Uzależniały się od jego dobrej, albo złej woli, jeśli chodzi o dostarczanie energii - podkreślił i dodał, że polityka Kremla stanowi "znaczącą" część dzisiejszego kryzysu energetycznego. Jak stwierdził Śmiszek, zadaniem rządzących jest wzięcie odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów. - Ja mam takie wrażenie, że dziś premier Morawiecki i jego rząd bardzo łatwo szafują tymi argumentami "putinowskimi", a pokazują małą sprawczość - zaznaczył polityk Lewicy.

Podczas rozmowy poruszona została także kwestia dostępności i dystrybucji węgla. - Odprawa z wojewodami to będzie ustawka PR-owa. (...) Oczywiście dobrze, że rząd szuka rozwiązań, ale i tutaj jest duże „ale”. Ja pamiętam: kilka miesięcy temu w Sejmie przyjmowaliśmy ustawę, że tona węgla będzie kosztować 960 zł. Pytam, gdzie jest węgiel za 960 zł? - pytał poseł i zastanawiał się, na ile zasadna jest ustawa o dystrybucji węgla przez samorządy. - Spółki Skarbu Państwa skąd ten węgiel wezmą? - zaznaczył.

Śmiszek podkreślił również, że „oczekiwałby, że jeśli była taka presja, żeby szybko Putinowi pokazać, gdzie jest jego miejsce, to rząd, który ma zaplecze eksperckie i ministrów, powinien dysponować w takim momencie analizami”. Jak dodał, kiedy w Sejmie pojawiała się presja na embargo ze strony opozycji, „należało przeprowadzić debatę w Sejmie na ten temat”. - Premier powinien wykazać się wtedy większą odpowiedzialnością i na podstawie analiz określić realną datę wprowadzenia zakazu importu węgla ze wschodu - powiedział polityk.

„Izba nie załatwia sprawy, bo jest tylko rebrandingiem”

Poseł Lewicy mówił także o funduszach europejskich. - Niestety Komisja Europejska ma podstawy prawne, które może wykorzystać z uwagi na zachowania Polski po to, żeby wstrzymać te fundusze. Jeśli jednym z warunków otrzymania pieniędzy już nie z KPO, ale i z Funduszu Spójności jest dostęp do tzw. skutecznego środka odwoławczego czyli normalnego, bezstronnego, niezwisłego sądu, to dzisiaj w Polsce nie ma dostępu do takiego sądu - powiedział Krzysztof Śmiszek. - Mamy do czynienia z Izbą Odpowiedzialności Zawodowej, która zastąpiła Izbę Dyscyplinarną Kwestionowaną przez Trybunał Sprawiedliwości, a to oznacza, że ta Izba nie załatwia sprawy, bo jest tylko rebrandingiem - ocenił i dodał, że większość komisarzy uważa, że "w Polsce mamy zagrożenie dla praworządności”. - Dzisiaj są sędziowie, którym jest łamany kręgosłup tylko dlatego, że powołują się na orzeczenia TSUE, traktaty i konstytucję - zaznaczył.

"Prezes PiS nie może żyć bez wroga"

Jak mówił Śmiszek w Polsat News, „Jarosław Kaczyński rozpoczął już kampanię wyborczą, idzie starym torem i będzie szukał kolejnych wrogów”. Jego zdaniem prezes PiS nie może żyć bez wroga. - Namawiam wszystkich widzów, żeby wzięli trzy głębokie oddechy przed przyjęciem do świadomości, tych wszystkich argumentów, o których mówi Jarosław Kaczyński - zaapelował poseł. - Jarosław Kaczyński wybrał drogę szczucia na innych, podburzanie społeczeństwa, dzielenia społeczeństwa i tak naprawdę zachowuje się jakby był w opozycji. Siódmy rok rządzi PiS i po tych siedmiu latach mówi o gigantycznym zagrożeniu niezależności Polski. To już jest absurd - zaznaczył.

Śmiszka zapytano także o wniosek o wotum nieufności i odwołanie rządu jeszcze w obecnej kadencji. - Nie widzę większych szans na powodzenie takiego pomysłu. Trudno mi sobie wyobrazić kandydata, który zostałby poparty zarówno przez kogoś z Konfederacji i Krzysztofa Śmiszka z Nowej Lewicy. Techniczny premier tylko po to, żeby zagrać na nosie PiS, to nie jest rozwiązanie - ocenił i podkreślił, że opozycja powinna "gryźć trawę" przygotowując się do kolejnych wyborów.