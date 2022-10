Około 2300 delegatów zebrało się w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie, ozdobionej czerwono-złotą barwą partii i transparentami z hasłami wychwalającymi "wielką, wspaniałą i słuszną Komunistyczną Partię Chin".

Przemówienie inauguracyjne Xi nastąpiło po minucie ciszy dla zmarłych bohaterów partii, takich jak Mao i jego następca Deng Xiaoping, oraz po odegraniu przez zespół wojskowy hymnu narodowego.

Pod gigantycznym emblematem młota i sierpa Xi zaprezentował wyniki pracy rządu i przedstawiając wizję swojej trzeciej kadencji.

Uczestnicy w notatnikach odnotowywali ważne punkty wystąpienia swojego przywódcy, a w morzu jednakowych garniturów pojawiały się niekiedy kolorowe akcenty osób w strojach wojskowych lub tradycyjnych strojach jednej z chińskich mniejszości etnicznych.

Wśród delegatów znalazła się pierwsza Chinka, która odbyła spacer kosmiczny, astronautka Wang Yaping, oraz bohater olimpijski, łyżwiarz Wu Dajing, ubrany w oficjalny dres reprezentacji.

Zgodnie z surowymi przepisami dotyczącymi Covid-19, wszyscy uczestnicy mieli na twarzach maski, oprócz pierwszego rzędu gości najwyższej rangi.

Wśród nich znalazł się poprzednik Xi, Hu Jintao. Media nie odnotowały obecności jego poprzednika, Jiang Zemina.

Obecny był również Zhang Gaoli, były wicepremier oskarżony przez gwiazdę tenisa Peng Shuai o "zmuszanie" jej do seksu, zanim wycofała swoje zarzuty.

Zjazd jest pokazem jedności i siły partii, ze starannie zweryfikowanymi delegatami wylosowanymi ze wszystkich prowincji Chin.

Jest to również pokaz lojalności wobec Xi. Oczekuje się, że 69-latek zapewni sobie trzecią kadencję jako sekretarz generalny Partii Komunistycznej, wyrzucając tym samym reguły sukcesji przywódców, które obowiązywały od lat 90.

Delegat z Kuangsi na południu Chin, He Xiangyin powiedział AFP, że w pełni popiera ten ruch. - Tak długo jak on (pracuje) dla szczęścia ludzi i kontynuuje poprawę jakości naszego życia, wszyscy będziemy go wspierać - zapowiedział. - On jest sednem tego, co robimy - dodał.

Podczas przemówienia, uczestnicy gromkimi brawami reagowali na wzmianki Xi o postrzeganych sukcesach, począwszy od stłumienia epidemii Covid-19 do stłumienia niepokojów w Hong Kongu.

Najdłuższy i najgłośniejszy aplauz wywołały jego słowa na temat Tajwanu, gdy stwierdził: "Zjednoczenie ojczyzny musi zostać osiągnięte i zostanie osiągnięte".

Xi nie wspomniał bezpośrednio o północno-zachodnim regionie Sinciang, gdzie w ocenie Zachodu dochodzi do powszechnego łamania praw człowieka wobec muzułmańskich mniejszości w kraju, przede wszystkim Ujgurów.