Jarosław Kaczyński w środę spotkał się z mieszkańcami Puław. W swoim wystąpieniu zapewnił, że rząd doprowadzi do obniżki cen węgla.

- Uruchomiliśmy procesy, które doprowadzają do tego, że węgiel będzie tańszy. Nie tylko dlatego, że będzie opłata, tylko dlatego, że poprzez inne zabiegi zdołamy doprowadzić do stanu, w którym cena węgla będzie tak skonstruowana, iż, to jest pewna przenośnia, węgiel tani, polski, będzie pomieszany z węglem, ale nie fizycznie, z węglem dużo droższym z importu. Doprowadzimy do tego, że ci, którzy kupują trzy tony, to będą płacili tyle mniej więcej, co w przyszłym roku. 1000 zł dopłaty i około 2000 zł węgiel, czyli wychodzi na to samo - powiedział.

- Ceny węgla, ceny paliw, na skutek zabiegów, które zostały wykonane, będą cenami niższymi. To sprawa bardzo istotna, bo dotyczy nie tylko mieszkań, ale także małego biznesu, samorządów, oświetlenia, instytucji. Będziemy mieli do czynienia ze stanem zbliżonym do tego normalnego, mimo że przerwanie importu węgla z Rosji doprowadziło do pewnego niebezpieczeństwa. To niebezpieczeństwo, zapewniam państwa, zostanie uchylone. Rząd pokaże, że jest w stanie załatwić trudne sprawy - dodał.

Kaczyński powiedział również, że rozmawiał z premierem Morawieckim o "kolejnych przedsięwzięciach zmierzających do tego, żeby klęski społeczne, które na nas spadały były ograniczone".

- Przede wszystkim ta najgorsza bezrobocie, ale także te inne, żeby te klęski społeczne były ograniczone i to jest taki dorobek, którego nie da się zaprzeczyć - mówił Kaczyński.