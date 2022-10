Po ostrej wymianie zdań na linii rząd–samorząd we wtorek doszło wreszcie do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami Związku Miast Polskich i Unii Metropolii na temat cen energii, węgla i innych problemów władz lokalnych. Poprzedziła je ubiegłotygodniowa demonstracja zorganizowana przez ruch Tak! Samorządy dla Polski, na której prezydenci największych miast zapowiadali „twardą” rozmowę z rządem. Jak przebiegło spotkanie?

Reklama

– Atmosfera w punkcie dotyczącym spraw związanych z energią i węglem była niezwykle merytoryczna. Dobrze, że rząd wreszcie zajął się problemem zgłaszanym przez nas od miesięcy – mówi „Rz” Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. – Jednak tryb konsultacji jest niedopuszczalny. Mamy tylko 24 godziny na złożenie swoich opinii, a przecież Rada Ministrów zaczęła już prace nad projektami ustaw – podkreśla i dodaje, że dotyczy to zarówno regulacji w zakresie dystrybucji węgla, jak i maksymalnej ceny energii. – Uważamy, że zaproponowana cena energii w wysokości 785 zł za MWh jest zbyt wysoka. To dla niektórych samorządów nadal podwyżki w wysokości 300 proc. Nie zgadzamy się na to, by jedynymi beneficjantami kryzysu energetycznego były spółki Skarbu Państwa, przy stratach samorządów i przedsiębiorców – tłumaczy Kosiński.

Czytaj więcej Polityka Morawiecki pisze do samorządowców: Potrzebujemy pełnej współpracy "Schowajmy legitymacje partyjne w do szuflady, zamknijmy je i bez względu na to co nas różni szukajmy tego co nas łączy" - napisał w liście otwartym do samorządowców premier Mateusz Morawiecki. I zapowiada wypłatę dodatkowych środków.

W środę ma się odbyć specjalne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu (było ono planowane wcześniej), w trakcie którego samorządowcy mają przedstawić swoje opinie na temat ustaw dotyczących węgla i cen energii. Podobnie jak w trakcie pandemii czy kryzysu uchodźczego, to właśnie forum Komisji Wspólnej ma być przestrzenią do wypracowania końcowych rozwiązań legislacyjnych na linii rząd–samorząd. – Jutro do końca dnia chcielibyśmy, aby wspólną opinię strony rządowej i samorządowej wypracować, tak aby jak najszybciej te ustawy były przyjęte ostatecznie przez rząd i mogły być przyjęte przez parlament – podkreślił po rozmowach wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Samorządowcy zwracali jednak we wtorek uwagę, że ustawa dotycząca węgla – zgodnie z deklaracjami rządu – zacznie obowiązywać dopiero od 1 grudnia. Sejm zajmie się projektem w trakcie posiedzenia w przyszłym tygodniu, 20 października. A to oznacza, że jej zapisy będą działały z mocą wsteczną.

Reklama

Ale ogólnie we wtorek w przestrzeni publicznej dominowały wypowiedzi o zgodzie i współpracy. – Dziś nie możemy pozwolić sobie na podziały i spory. Nie dajcie sobie wmawiać, że między nami istnieją jakieś bardzo głębokie różnice – podsumował rozmowę premier Mateusz Morawiecki.

Jednak to nie oznacza, że w trakcie rozmów nie pojawiły się znaczące różnice, chociaż dotyczące kwestii, które obecnie nie są tak bardzo w centrum uwagi opinii publicznej, jak sprawa dostępności węgla.

Jak wynika z naszych rozmów, dwa punkty sporne – które mają być omawiane w podobnym formacie, na kolejnym spotkaniu – dotyczyły taryf na wodę oraz dochodów z PIT-u. W tej pierwszej sferze samorządowcy mieli mocno skrytykować sposób działania Wód Polskich.

W ubiegłym tygodniu w KPRM odbyła się rozmowa premiera Morawieckiego z samorządowcami z innych organizacji: Stowarzyszenia Prezydentów Miast Polskich oraz Związku Samorządów Polskich.

Działacze obu tych organizacji podkreślali wtedy, że reprezentują tylko 9 proc. samorządowców – i to bardziej tych, którzy są przychylni władzy.