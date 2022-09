Jacek Kurski pełnił funkcję prezesa TVP od 8 stycznia 2016 roku do 5 września 2022 roku, z krótką przerwą między marcem a sierpniem 2020 roku, gdy - po odwołaniu ze stanowiska prezesa - od maja do sierpnia - był członkiem zarządu TVP. W tym czasie p.o. prezesem TVP był Maciej Łopiński.

Ze stanowiska prezesa TVP Kurski został niespodziewanie odwołany 5 września przez Radę Mediów Narodowych. Nowym prezesem TVP został Mateusz Matyszkowicz, członek zarządu TVP, a wcześniej m.in. dyrektor TVP Kultura i dyrektor TVP1.

Od razu po odwołaniu pojawiły się spekulacje, że Kurski może wejść w skład rządu - najpierw mówiło się o resorcie kultury, potem - o reaktywowaniu Ministerstwa Cyfryzacji dla Kurskiego. Jednak - jak wynika z ostatniej publikacji Onetu - w najbliższym czasie Kurski ma znajdować się na bocznym torze, do czego miał przyczynić się jego konflikt z Janiną Goss, bliską współpracowniczką Jarosława Kaczyńskiego. Konflikt miał dotyczyć obsady szefa łódzkiego oddziału TVP3 - Goss miała domagać się przywrócenia na to stanowisko odwołanego Błażeja Kronica, na co Kurski miał zareagować mówiąc swoim współpracownikom, że do zmiany decyzji w sprawie odwołania Kronica nie zmusi go nawet Jarosław Kaczyński. Taśma, na której nagrano jego wypowiedź w tej sprawie, miała trafić do prezesa PiS.



Rada Mediów Narodowych nie podała powodu odwołania Kurskiego ze stanowiska.

Kurski po 2015 roku wchodził - przez krótki czas - w skład rządu. Między listopadem 2015 r. a styczniem 2016 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - ich zdaniem - Kurski powinien wejść do rządu.

"Tak" na tak zadane pytanie odpowiedziało 9,4 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 69,6 proc. ankietowanych.

Zdania w tej kwestii nie ma 21 proc. badanych.

- Częściej niż pozostali możliwą obecność Jacka Kurskiego w rządzie negatywnie oceniają badani o dochodach mieszczących się w granicach 3001 – 4000 zł netto (84%) oraz mieszkający w miastach liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (79%) - komentuje wyniki badania Adrian Wróblewski, dyrektor działu analiz w SW Research.

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 20-21 września 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.