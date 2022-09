Sekretarz generalny PiS został zapytany o to, kiedy skończy się populizm i licytowanie między partiami na rozdawnictwo.

- Czy rozdajemy? Nie powiedziałbym, że rozdajemy. Jesteśmy ugrupowaniem, które pierwsze od bardzo dawna obniża podatki. To nie jest dawanie ludziom, tylko wsparcie dla ludzi, którzy mniej płacą podatków przy jednoczesnym wzroście budżetu państwa - powiedział w rozmowie z Polskim Radiem Krzysztof Sobolewski.

- My programami społecznymi wyrównujemy poziom życia polski wschodniej do tych lepiej sytuowanych części. Pokazujemy, że pamiętamy o osobach, które państwo polskie do 2015 roku zapomniało lub starało się je omijać - dodał.

Sobolewski mówił również o Januszu Kowalskim, pośle Solidarnej Polski, który wrócił do rządu i został wiceministrem rolnictwa. Zastąpił odwołanego w tym tygodniu Norberta Kaczmarczyka.

- Można powiedzieć człowiek renesansu. Jak feniks z popiołów - powiedział poseł PiS. - Zgodnie z umową koalicyjną miejsce wiceministra w resorcie rolnictwa jest przydzielone Solidarnej Polsce i to Solidarna Polska rekomenduje kandydata na to stanowisko. Rekomendacja była na pana posła, już teraz wiceministra Janusza Kowalskiego. Pan premier przychylił się do tego. Od wczoraj jest wiceministrem rolnictwa - skomentował.