O tym, że premier Mateusz Morawiecki wyraził zgodę, by Janusz Kowalski dołączył do rządu, poinformowały RMF FM i tvp.info. Według nieoficjalnych informacji RMF FM, szef rządu podpisał powołanie Kowalskiego na nową funkcję.

Janusz Kowalski to poseł Solidarnej Polski, w Sejmie członek klubu PiS. Był wiceministrem aktywów państwowych w latach 2019-2021, był też pełnomocnikiem rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa. Kowalski publicznie krytykował premiera Morawieckiego za negocjacje w sprawie budżetu UE oraz politykę energetyczną. W lutym 2021 r. został zdymisjonowany z funkcji wiceministra. Solidarna Polska uważała odwołanie Kowalskiego za bezzasadne, politycy partii kierowanej przez Zbigniewa Ziobrę domagali się przywrócenia Kowalskiego do rządu.

Kowalski ma w rządzie zastąpić Norberta Kaczmarczyka, do niedawna wiceministra rolnictwa. Premier Morawiecki mówił na niedawnej konferencji prasowej, że zgodnie z umową koalicyjną między PiS a Solidarną Polską, partia Ziobry miała prawo wskazania swojego kandydata na wiceministra.

Kaczmarczyk został odwołany z funkcji we wtorek. O polityku tym zrobiło się głośno po tym, jak media informowały o jego wystawnym weselu. Kaczmarczyk ocenił, że decyzja o jego odwołaniu nie miała merytorycznego uzasadnienia. "To polityczno-medialna intryga" - oświadczył. Odnosząc się do, jak to ujął, "insynuacji" pojawiających się w mediach zapewnił, że ani on, ani nikt z jego rodziny nie złamał prawa.