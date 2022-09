Czytaj więcej Świat "Rzeczpospolita" o śmierci królowej Elżbiety II 8 września, w wieku 96 lat, zmarła Elżbieta II, brytyjska królowa, najdłużej panujący w historii Wielkiej Brytanii monarcha.

Uroczystości pogrzebowe zostały zaplanowane w taki sposób, aby podkreślić bliskie związki władczyni ze Szkocją. Część mszy została więc wygłoszona w języku gaelickim szkockim. Po części ma to znaczenie polityczne: społeczeństwo prowincji jest niemal po równo podzielone w sprawie oderwania się lub pozostania w Zjednoczonym Królestwie. Elżbieta II, powszechnie szanowana przez Szkotów, odgrywała istotną rolę na rzecz utrzymania jedności kraju. Nie wiadomo jednak, czy to samo uda się jej synowi.

We wtorek trumna zostanie przewieziona do Londynu, gdzie przez cztery dni będzie wystawiona na widok publiczny w budynkach rządowych Whitehall. Na poniedziałek zaplanowano uroczystości pogrzebowe w Opactwie Westminster. Weźmie w nich udział kilkadziesiąt głów państw z całego świata. Policja szykuje się do największej operacji zapewniania bezpieczeństwa w historii królestwa. A choć Karol III już w piątek został ogłoszony królem, jego koronacja odbędzie się dopiero za rok.