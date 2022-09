Mehr News, powołując się na dowódcę irańskich wojsk lądowych, gen. Kioumarsa Heidariego podaje, że nowy dron kamikadze, który został zaprojektowany przez irańskich konstruktorów, został przygotowany tak, aby "atakować izraelski Tel Awiw, Hajfę".

Nowy dron nosi nazwę Arash-2. Jest to nowsza wersja drona Arash-1.



Iran nie utrzymuje relacji dyplomatycznych z Izraelem i nie uznaje istnienia izraelskiego państwa. Oficjalnym celem polityki zagranicznej Iranu jest zniszczenie Izraela, na terenie którego miałoby powstać państwo palestyńskie.

Tel Awiw to drugie, po Jerozolimie, największe miasto Izraela. Od granicy z Iranem dzieli go ok. 1 235 km.

Hajfa to największe miasto północnego Izraela. Od granicy z Iranem miasto to dzieli ok. 1 300 km.