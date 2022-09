W niedzielę, 11 września trumna królowej, która obecnie znajduje się w sali balowej zamku Balmoral, zostanie przewieziona karawanem do pałacu Holyroodhouse w Edynburgu. W poniedziałek król wraz z królową małżonką udadzą się do Edynburga, by dołączyć do procesji z pałacu Holyroodhouse do katedry St Giles. Trumna zostanie wniesiona do katedry o 14.55., a publiczność będzie mogla złożyć hołd królowej. O godzinie 19.20 król i rodzina królewska rozpoczną czuwanie przy trumnie.

We wtorek, 13 września o 17-tej trumna królowej zostanie przewieziona na edynburskie lotnisko, skąd wyruszy w 55-minutowy lot do bazy RAF w Norfolk. Stamtąd karawan przewiezie ją do pałacu Buckingham, gdzie zostanie wystawiona w sali balowej, a hołd królowej będą mogli oddać członkowie rodziny królewskiej.

W środę, 15 września na trumnie królowej zostanie umieszczona korona i wieniec, a następnie, o 14.22 rozpocznie się procesja, w której za karawanem z pałacu Buckingham do pałacu Westminster iść będą król Karol III z królową małżonką, rodzina królewska i personel zmarłej królowej. O 15-tej krótkie nabożeństwo odprawi arcybiskup Canterbury. Po nim rozpocznie się wystawienie publiczne trumny, kiedy publiczność będzie mogła oddać hołd królowej.

Publiczne wystawienie trumny będzie trwało do środy do dnia pogrzebu.

W poniedziałek, 19 września rano trumna zostanie przewieziona w procesji z pałacu Westminster do opactwa westminsterskiego, gdzie o 11-tej odbędzie się państwowa uroczystość pogrzebowa. Po ceremonii, procesja przejdzie z Westminster Abbey do Wellington Arch, a następnie do Windsoru i ostatecznie do kaplicy świętego Jerzego w zamku w Windsorze, gdzie odbędzie się nabożeństwo pogrzebowe.

Królowa zostanie pochowany w kaplicy św. Jerzego w Windsorze.

Pogrzeb zakończy 10-dniowy okres żałoby.