Na niedawnym posiedzeniu jednej z sejmowych komisji szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska zapowiedziała wzrost wydatków kancelarii, tłumacząc to wydatkami związanymi ze zmianą kadencji Sejmu oraz wzrostem wynagrodzeń, w tym wzrostem kwot bazowych dla osób objętych systemem mnożnikowym. Kaczmarska zaznaczyła, że kancelaria otrzymała z resortu finansów pismo ze wskaźnikami, z których wynika, że składając budżet powinna zaplanować 7,8 proc. podwyżek.

Od kwoty bazowej zależą uposażenia najważniejszych osób w państwie. Jak wyliczył "Fakt", jeśli kwota bazowa wzrośnie z 1789,42 zł o 7,8 proc., do 1928,99 zł, to prezydent Andrzej Duda otrzymywałby dodatkowe 2 tys. zł brutto, zaś marszałkowie Sejmu i Senatu, Elżbieta Witek (PiS) i Tomasz Grodzki (KO) otrzymywaliby o 1600 zł brutto więcej. Pensje ministrów wzrosłyby o 1,4 tys. zł (do 19,1 tys.), a wiceministrów - o 1,25 tys. Posłowie i senatorowie otrzymywaliby o tysiąc złotych więcej (13,8 tys. zł).

Czytaj więcej Polityka Będzie kolejna podwyżka dla polityków? Rzecznik rządu: Nie ma decyzji - Nie spodziewam się, tak mówiąc ogólnikowo, żeby tego typu przepisy z automatu zadziałały - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się w radiowej Trójce do zapowiedzi podwyżki dla polityków w związku z podniesieniem tzw. kwoty bazowej.

W rozmowie z PAP prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że podwyżki to temat "rzucony" przez przeciwników formacji rządzącej w celu podburzania opinii publicznej przeciw rządowi oraz Prawu i Sprawiedliwości. - W przyszłym roku oczywiście nastąpi podwyżka kwoty bazowej, co w głównej mierze dotyczy pracowników budżetówki. Kwestia posłów, ministrów wyszła tutaj niejako przy okazji - oświadczył Kaczyński dodając, że będzie za tym, by zamrozić podwyżki dla polityków.

O sprawę w radiowej Jedynce zapytany został wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. - Nigdy w to nie wierzyłem, że będą jakiekolwiek podwyżki dla polityków i chyba miałem rację - powiedział. - Wydaje mi się, że chodziło o rewaloryzację pensji w budżetówce - dodał.

- Prezes powiedział, sprawa jest, wydaje się, zamknięta - zaznaczył, odnosząc się do deklaracji Kaczyńskiego. Wiceminister usłyszał uwagę, że na rok przed wyborami nie można wprowadzać podwyżek dla polityków. - Jesteśmy w trudnej sytuacji, to trzeba pokazać, że pokora jest i nie można pewnych rzeczy robić - powiedział Maciej Wąsik.

Czytaj więcej Polityka Kolejna podwyżka dla parlamentarzystów? "Plotki sejmowe chodzą" Szykuje się kolejna podwyżka dla polityków. W związku ze wzrostem tzw. kwoty bazowej więcej zarabiać mieliby parlamentarzyści, ministrowie oraz prezydent. Do propozycji krytycznie odnieśli się marszałek Senatu Tomasz Grodzki i poseł Lewicy Tomasz Trela.

- Ja sobie zdaję sprawę, że Polacy mają trudny czas, mają wojnę na wschodzie, wiele wyrzeczeń, mamy kryzys na rynku surowców energetycznych, ogromne wzrosty cen i politycy muszą zachowywać się pokornie - mówił wiceszef resortu kierowanego przez Mariusza Kamińskiego.

W czwartek rzecznik rządu Piotr Müller mówił, że podwyżki dla polityków przy podwyżce kwoty bazowej można zamrozić w ustawie okołobudżetowej