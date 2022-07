Tusk komentuje na Twitterze doniesienia "Faktu" o podwyżkach, jakie mają od przyszłego roku otrzymać prezydent, przedstawiciele rządu, a także parlamentarzyści.

- Są tacy, którzy twierdzą, że PiS-owska władza co prawda kradnie, ale się dzieli. Jak kradnie to już wszyscy wiemy. Zobaczmy jak dzieli się z ludźmi - mówi przewodniczący PO.

Następnie Tusk pokazuje 2 tysiące złotych w banknotach 100-złotowych.



- W ręku mam 2 tys. zł. Tyle podwyżki ma dostać pan prezydent. Niewiele mniej pan premier, ministrowie, pani marszałek - w czasie kiedy drożyzna zżera ludziom oszczędności, kiedy wielu Polaków nie wie czy przeżyje od pierwszego do pierwszego - podkreśla Tusk.



- Są też podwyżki dla nauczycieli. Nauczyciel mianowany na pensji zasadniczej dostanie w tym samym czasie 152 zł - kontynuuje.



- Oni, ta władza mówi, że im się to należy, niejako z automatu. Z automatu, to się tej władzy należy wyrok wyborców. Z automatu to tej władzy należą się sprawiedliwe procesy przed niezależnymi sądami za to, że okradają każdego dnia polskie rodziny: z pieniędzy, z węgla, z cukru, z ciepłej wody, z nadziei, z marzeń o własnym mieszkaniu, z poczucia bezpieczeństwa. I ten wyrok zapadnie szybciej niż myślicie - zapowiada na koniec Tusk.

Tusk od wielu tygodni forsuje postulat 20-procentowej podwyżki dla pracowników sfery budżetowej - w tym m.in. dla nauczycieli.