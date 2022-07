Pytanie "bez wybierania" do Kaczyńskiego. "Szanowny i kochany panie prezesie..."

Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się we wtorek z wyborcami PiS w Grójcu. Po wystąpieniu odpowiedział na pytania przekazane na kartkach przez mieszkańców. Jedno z nich zaczyna się od słów: "Szanowny i kochany panie prezesie. Chcę bardzo podziękować za to wszystko, co robicie dla Polski i narodu polskiego".