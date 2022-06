Grabiec mówił o skali oraz celach sobotniej konwencji PO, która odbędzie się w Radomiu.

- Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, jego skala jest największa od czasu spotkania w Ergo Arenie. Nawet rządząca dziś partia nie zorganizowała większego spotkania. Będzie nas ponad 5 tysięcy, reprezentujących wszystkie powiaty i regiony, w których funkcjonują działacze i sympatycy PO - zapowiedział rzecznik PO.

- Poza skalą, istotny jest moment i treść spotkania. To czas na podsumowanie tego roku i na wskazanie na to co się udało zrobić, a co należy poprawić. Jest to także, otwarcie nowego etapu - jesteśmy rok przed ostrym startem kampanii wyborczej. Ten rok przesądzi o tym jak będzie wyglądała przyszła kampania wyborcza - stwierdził polityk.

Polityków nie rozpoznaje się po tym jak rządzą w czasach wzrostu, gdy wszystko się udaje, tylko wtedy gdy mamy do czynieni z kryzysem Jan Grabiec, poseł i rzecznik PO

Zdaniem posła okres jesienno-zimowy "będzie okresem przełomu w polskie polityce".

- Dlatego, że będzie to najtrudniejszy okres, jeżeli chodzi o narastanie kryzysu. Pamiętajmy, że polityków nie rozpoznaje się po tym jak rządzą w czasach wzrostu, gdy wszystko się udaje, tylko wtedy, gdy mamy do czynieni z kryzysem. Patrząc na rządzących, to mam wrażenie, że nie są w stanie podołać dużo prostszym problemom, niż te które czekają nas jesienią i zimą. To będzie wyjątkowy czas dla opozycji, w którym musimy pokazać, że jesteśmy gotowi do przejęcia odpowiedzialności za Polskę - podkreślił Grabiec.

