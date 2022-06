Po odejściu Szramki koło Polskie Sprawy liczy w Sejmie troje posłów - w jego skład wchodzi przewodnicząca Agnieszka Ścigaj, Andrzej Sośnierz i Zbigniew Girzyński.



Reklama

Szramka podjął decyzję o opuszczeniu koła Polskie Sprawy po tym jak premier Mateusz Morawiecki potwierdził, że Ścigaj wejdzie do rządu.

Czytaj więcej Polityka Będzie nowa minister. Morawiecki: Szefowa koła Polskie Sprawy zaproszona do rządu Szefowa koła poselskiego Polskie Sprawy Agnieszka Ścigaj dołączy do rządu i jako minister będzie zajmowała się tematyką integracji społecznej - potwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Szramka w rozmowie z TVN24 stwierdził, że wejście Ścigaj do rządu nie oznacza, że koło Polskie Sprawy dołącza do Zjednoczonej Prawicy. Jak dodał o wejściu przewodniczącej koła do rządu jego członkowie "rozmawiali od dłuższego czasu".

Reklama

- Ja od początku mówiłem, że nie idę na taki układ. Chcę zmieniać politykę a nie wchodzić w ramy tej polityki, którą widzimy obecnie, ja na coś takiego się nie zgadzam - dodał.



Jak relacjonował Ścigaj "mówiła, że liczy na to, iż będzie mogła zrobić coś dobrego dla Polski".

- Trzymam kciuki za Agnieszkę Ścigaj, natomiast widząc to, jak funkcjonuje PiS, nie mam najmniejszych wątpliwości, że zbyt wiele swobody mieć nie będzie - podsumował.