Agnieszka Głazek, naczelniczka poczty w Pacanowie, poskarżyła się ministrowi do spraw samorządu Michałowi Cieślakowi na temat szybko rosnących cen.

- Skojarzyłam nazwisko, skojarzyłam człowieka i po prostu odezwaliśmy się do niego, żeby się odniósł do cen, do tej drożyzny, że to jest nie do pomyślenia, żeby wszystko tak dużo kosztowało, że tak jak teraz to jeszcze nie było, że człowiek ledwo wiąże koniec z końcem, że jako zwykli obywatele zaczynamy się liczyć z każdym groszem - relacjonowała w rozmowie z TVN24.

Cieślak powiedział , że wysoka inflacja to efekt pandemii i trwającej wojny na Ukrainie. Na stwierdzenie, że sytuacja pracownicy poczty i posła nie jest taka sama, minister zasugerował, że "nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pani też kandydowała i startowała".

- A ja mówię, że musiałabym się nauczyć kłamać, żeby wystartować w tych wyborach - skomentowała Głazek.

15 minut później naczelniczka została poinformowana o zwolnieniu z pracy w trybie dyscyplinarnym. Dyrektor przekazał jej, że powodem była rozmowa z ministrem na "tematy polityczne".

- Pan dyrektor powiedział mi, że za taki czyn, którego się dopuściłam, jest tylko jedna kara: zwolnienie dyscyplinarne. Bo tyle lat, ile on pracuje, to się jeszcze nie spotkał z taką skargą i niestety dostał polecenie od prezesa (Tomasza - red. ) Zdzikota, dostał telefon z Warszawy, że dla takich osób nie ma miejsca - powiedziała Głazek.

Kobieta przekonuje, że podczas sprzeczki nie używała wulgaryzmów, o czym w oświadczeniu pisał Cieślak.

- Nie wiem czy tak rzeczywiście było, że ktoś z tego powodu jest zwolniony. Mamy relację dwóch stron. Chciałbym, żeby to było szczegółowo wyjaśnione i aby te osoby zweryfikowały swoje relacje. Na pewno bym nie zachował się tak jak minister Cieślak w tej sytuacji. A zdarzają się różne rzeczy: nieraz niemiłe słowa usłyszałem czy to na ulicy, czy w innych miejscach. Nie dzwonię do nikogo na skargę, natomiast staram się tłumaczyć swoje racje - skomentował sprawę rzecznik rządu Piotr Müller.