W sobotę 4 czerwca w Markach pod Warszawą PiS zorganizował pierwszą od ponad roku konwencję polityczną. Zgodnie z doniesieniami „Rzeczpospolitej” na konwencji wystąpił tylko prezes partii Jarosław Kaczyński.

Reklama

Wicepremier rozpoczął swoje przemówienie od przypomnienia słów swojego brata, byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. - My powinniśmy pamiętać - zarówno ci, którzy byli z nim, kiedy działał, kiedy żył, jak i ci, którzy przyłączyli się później, rozumiejąc, że to on miał rację - że to jego wskazania są właściwe dla Polski. My wszyscy musimy być kontynuatorami jego dzieła, jego myśli. Musimy iść tą drogą, którą wskazał, iść tą drogą ku temu celowi, o którym tutaj mówił, ku tej Polsce, Polsce o którą chodzi - mówił.

Nawiązując do sytuacji na Ukrainie prezes PiS wskazał, że „patriotyzm to nie jest tylko emocja, to jest zobowiązanie do działania”. Do inwazji Rosji na Ukrainę odnosił się jeszcze kilkukrotnie. W międzyczasie wyliczał zmiany, dokonane za rządów Zjednoczonej Prawicy. - Dzisiaj - mówię tu o roku 2021 - dochody budżetowe państwa są większe o 205,7 mld zł niż w 2015 roku, a dochody całej sfery finansów publicznych o 406 mld zł. To ogromna różnica - w pierwszym przypadku wzrost o 70 proc., a w drugim około 60 proc. - zwrócił uwagę. - Odnieśliśmy tutaj sukces i otworzyliśmy sobie drogę do różnego rodzaju działań - podkreślił.

Kaczyński chwalił też programy społeczne. - Wydatki na rodzinę, a mówiąc dokładnie głównie na dzieci, wzrosły o 200 miliardów złotych, a w tym roku - roku 2022 - w ciągu jednego roku będzie to już przeszło 62 miliardy złotych - mówił. - To jest przede wszystkim 500 plus. A to że jest także Maluch Plus, Dobry Start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czy Matka 4 plus - wymieniał, przekonując, że to „naprawdę ogromna zmiana", a rząd PiS „nie zapomniał także o seniorach”.

Reklama

Nie zabrakło krytyki opozycji, której Kaczyński zarzucił „zwijanie Polski”. - My odbudowujemy to - przekonywał, oceniając, iż opozycja w Polsce „przybrała niespotykany w świecie charakter opozycji totalnej, zaczęła odwoływać się do sił zewnętrznych”. Jego zdaniem opozycja przed rządami PiS „rządziła i poprzez propagandę, poprzez pedagogikę w tym pedagogikę wstydu, przez różnego rodzaju zabiegi socjotechniczne, przez degradowanie funkcji państwa, przeciwstawianie państwu regionom, przeciwstawianie regionów jednych przeciwko drugim, tworzenie stref różnego tempa rozwoju, poprzez głoszenie różnego rodzaju opowieści, o końcu historii, o końcu państwa narodowego”. - Musimy odrzucić wmawianie nam, że jesteśmy gorsi. Bo jesteśmy lepsi - stwierdził, zwracając uwagę na mobilizację Polaków w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy.

- Na pewno będą nowe pomysły i nowe działania - mówił dalej Kaczyński. - Musimy inflację opanować. Nie będę tutaj przedstawiał żadnych scenariuszy, terminów. Bo naprawdę nikt odpowiedzialny, nawet wśród najlepszych ekonomistów, nawet wśród noblistów, nawet oni nie potrafią, a cóż prosty polityk – stwierdził. - Wiem jedno, inflację opanujemy i mam nadzieję, że nie będzie to jakiś termin bardzo odległy. Musimy to uczynić, bo perspektywa Turcji, 60 proc. inflacji, dla gospodarki, gospodarstw domowych jest naprawdę straszliwie niszcząca – kontynuował. Zapowiedział też pomoc przy zakupach węgla, aby ceny nie wynosiły tyle co teraz, a tyle, ile jeszcze rok temu, ale nie wskazał konkretnego rozwiązania. Przyznał jednocześnie, że nie wszystkie programy PiS odniosły sukces, wskazując przy tym Mieszkanie Plus.

W wystąpieniu wicepremiera nie zabrakło odniesień do wielkich inwestycji. Wspominając zrealizowany gazoport, Kaczyński jako plan na przyszłość wskazał Centralny Port Komunikacyjny, stwierdzając, że „w całym PRL-u, gdzie przecież tych inwestycji wielkich, zachwalanych, było wiele, żadna nie była tak wielka jak ta”. - Ona zmieni charakter naszego kraju, ustawi go w centrum Europy i ona odpowie na pytanie: czy w Berlinie czy w Warszawie - mówił.

Autopromocja Klimat.rp.pl Pogłębiona wiedza

o zmianach klimatu SPRAWDŹ

- Polacy powinni uczynić wszystko, jako obywatele jako wyborcy, by ten rząd mógł kontynuować swoją misję. Ale to zależy także od nas, bo są fakty i są opowieści. My przez cały czas w mediach (...) słyszymy opowieść o klęsce, o tym, że wszystko źle. Trudno o tym wszystkim opowiadać tutaj, bo wstyd; trzeba oszczędzić tego wstydu, Chociaż to nie oznacza oczywiście, że nie popełniamy błędów i jesteśmy bez grzechu. To oni tak twierdzą o sobie, my nie - podsumowywał prezes PiS.



- A kto to ma opowiedzieć, jeśli nie my, jeśli nie partia? My to musimy zrobić, dlatego ogłaszam mobilizację Prawa i Sprawiedliwości, całej Zjednoczonej Prawicy - powiedział Kaczyński. - Ale to nie jest hasło - to jest objazd kraju, stara wypróbowana metoda - dodał.

Reklama

Jeszcze w sobotę politycy PiS mają zacząć swoje spotkania w terenie. Na przykład w sobotę po południu w Olkuszu (woj. małopolskie) z mieszkańcami spotka się premier Mateusz Morawiecki. W tej czy innej formie spotkania w Polsce będą się odbywać już do wyborów parlamentarnych jesienią 2023 r.

„Rzeczpospolita” już przed weekendem informowała, że sobotnia konwencja ma przede wszystkim cele polityczne, a nie programowe. PiS nowe pomysły programowe ma zaprezentować bliżej terminu wyborów do Sejmu, być może dopiero w przyszłym roku.