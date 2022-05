- Zakończyliśmy negocjacje z przewodniczącą KE i jej przedstawicielami, ale tam jest jeszcze warunek, że cała KE musi zatwierdzić te ustalenia, zanim zatwierdzi KPO. Jeszcze nie został zatwierdzony, na zatwierdzenie ustaleń Komisja daje sobie dwa tygodnie. Więc czekamy - mówił Fogiel pytany o wcześniejsze stwierdzenia rzecznika rządu, który mówił, że Polska porozumiała się z KE ws. tzw. kamieni milowych, które pozwolą odblokować środki przyznane Polsce w ramach Funduszu Odbudowy.



- Musimy pamiętać, że są pewne kroki. Zatwierdzenie KPO to krok pierwszy, dopiero po tym może nastąpić uruchomienie środków. Mamy wczorajszy list przewodniczącej KE do PE, który to Parlament jest bardzo aktywny, ale w niewłaściwym kierunku. Zamiast naciskać na wahające się kraje członkowskie, lobbować, by kolejny pakiet sankcji wobec Rosji prowadzić, to niestety wielu parlamentarzystów, w tym parlamentarzyści z różnych frakcji pochodzący z Polski, walczą o to, żeby to Polskę ukarać sankcjami, w sytuacji, gdy to Polska wykonuje ogromny wysiłek, aby pomóc Ukrainie - mówił też wicerzecznik PiS.

Komisja Europejska wcześniej domagała się zmian w strukturze sądownictwa, na które UE nie miała wpływu - mówię o KRS na przykład - mówił w rozmowie z TVN24 rzecznik rządu, Piotr Müller, komentując przebieg negocjacji z Unią Europejską w kwestii reformy sądownictwa dyscyplinarnego w Polsce, które mają odblokować wypłatę Polsce środków z Funduszu Odbudowy.

- Reforma sądownictwa będzie kontynuowana, elementem reformy będzie dalsza reforma odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, jakaś forma odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów musi pozostać, bo każda władza musi być odpowiedzialna za swoje decyzje. Jeśli chodzi o decyzje KE to wskazywaliśmy już, że KPO powinno być zatwierdzone dużo, dużo wcześniej, bez żadnych dodatkowych warunków, KE pozaprawnie te środki blokowała - zaznaczył Fogiel.

A jak wygląda sytuacja w Zjednoczonej Prawicy jeśli chodzi o negocjacje na temat kształtu ustawy reformującej Sąd Najwyższy autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy?



- Chyba jesteśmy na dobrej drodze. Te rozmowy trwają. Myślę, że na żadnym etapie nie byliśmy daleko od siebie, chodziło o pewne szczegóły, o to, jak do poszczególnych poprawek podchodzi Kancelaria Prezydenta. Ale jestem dobrej myśli, że znajdziemy rozwiązania, które będą optymalne z legislacyjnego punktu widzenia i nie wprowadzą zamieszania w sądownictwie i będzie co do nich zgoda wszystkich zainteresowanych. Jest szansa, że sprawa się rozstrzygnie na najbliższym posiedzeniu Sejmu, więcej dowiemy się po dzisiejszym posiedzeniu komisji sprawiedliwości - stwierdził Fogiel.