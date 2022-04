W środę, po spotkaniu szefa MON Mariusza Błaszczaka i sekretarz obrony USA, Lloyda Austina, Pentagon wydał komunikat, z którego wynika, że obaj politycy zgodzili się "aby wspólnie pracować nad tym, by Wojsko Polskie stało się jednym z najlepszych w Europie".

Czytaj więcej Przemysł Obronny Mariusz Błaszczak z wizytą w USA Minister Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak, spotkał się w Waszyngtonie z sekretarzem obrony USA Lloydem J. Austinem.

W czasie konferencji prasowej Morawiecki był pytany o te słowa.



- My traktujemy nasze zobowiązanie do wzmocnienia naszej obrony, naszej zdolności do obrony bardzo, bardzo poważnie, czego dowodem jest znaczące podniesienie wydatków na obronność, zacieśnienie współpracy z USA i skuteczne doprowadzenie do zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Przypomnę, że jeszcze w roku 2015 było to mniej więcej 500 żołnierzy. Dziś mówimy o ok. 10 tysiącach żołnierzy - zauważył.

- Umacnianie tego Sojuszu w sposób jak najbardziej realny, poprzez wspólne zakupy broni, może w przyszłości też wspólną produkcję broni, poprzez obecność wojsk amerykańskich na terytorium Polski i wzmocnienie armii polskiej przede wszystkim jest jednym z absolutnie najważniejszych priorytetów naszego państwa - dodał.



- Mogę tylko potwierdzić, że traktujemy to wyzwanie śmiertelnie poważnie i zrobimy wszystko, by polska armia była samodzielnie zdolna do stawienia oporu na naszej wschodniej rubieży jakiemukolwiek wschodniemu agresorowi - podsumował Morawiecki.