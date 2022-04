- To na pewno jedna z tych wizyt zagranicznych, którą zapamiętam do końca życia, zwłaszcza wrażenie, jakie zrobiła Borodzianka, miasteczko pod Kijowem zniszczone przez rosyjskie samoloty i rakiety. Wielkie wrażenie zrobiło miejsce starcia, na którym byliśmy, pomiędzy wojskami rosyjskimi i ukraińskimi, gdzie zniszczone pozostałości pojazdów opancerzonych i czołgów robią ogromne wrażenie, zwłaszcza gdy widzi się obraz pola walki. I samo miasto, Kijów, absolutnie gotowy do obrony, miasto, które widać, że w ostatnich dniach wyszło spod oblężenia, ale nie ma wątpliwości, kiedy jest się w Kijowie, że było gotowe bronić się do samego końca. Są na ulicach zbudowane barykady, są w parkach wykopane okopy, są zbudowane bunkry, osłony z worków z piaskiem - relacjonował prezydent.

- Ale przede wszystkim niezwykła determinacja obrońców Ukrainy, by obronić swoją ojczyznę. Kiedy jest się z nimi, kiedy rozmawia się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, jego współpracownikami, kiedy jest się z ukraińskimi żołnierzami... Determinacja tych ludzi do obrony ojczyzny, ich gotowość do walki jest niesamowita i ten potężny duch jest wyraźnie odczuwalny - mówił Andrzej Duda.

- Nie mam wątpliwości, że obrońcy Ukrainy, będą bronili swojego kraju do samego końca. Ale dodatkowo ten duch jest wspierany wściekłością, taką zwykłą ludzką, męską, złością i wściekłością na oprawców, bo inaczej tego nazwać nie można, jeśli mordowani są ludzie, zabija się dzieci, mordowane i gwałcone są kobiety - kontynuował prezydent.



- Całe rodziny zostały pomordowane. Widzieliśmy dramatyczne filmy i zdjęcia, pokazywano nam obrazy, które odkryto tuż po wycofaniu się sił rosyjskich - mówił Duda.

- Rosjanie prowadzą na Ukrainie wojnę totalną. Nie tylko z armią ukraińską, nie tylko z ochotnikami, którzy bronią Ukrainy z bronią w ręku, ale także z kobietami, dziećmi, ze wszystkimi. Musimy udzielać Ukrainie pełnego wsparcia, jakie tylko jest możliwe - podkreślił.

- Zbrodnie powinny zostać osądzone, zbrodniarze powinni zostać skazani. Nie tylko ci, którzy bezpośrednio zabijają, ale także ci, którzy wydali takie rozkazy - mówił prezydent.

- Ale zanim wszyscy nie zostaną skazani muszą zostać objęci ostracyzmem wspólnoty międzynarodowej. Powinni zostać wykluczeni ze wspólnot międzynarodowych, organizacji sportowych, wszystkich innych - przekonywał Duda.

- Nie możemy pozwolić, aby w XXI wieku można było tak się zachować. Jeżeli będziemy na to pozwalali to ludzkość będzie zmierzała w kierunku zagłady. Bo to jest właśnie zagłada - dodał.



- Wierzę w to głęboko, że Ukraina zwycięży, pozostanie suwerennym krajem, pozostanie naszym sąsiadem - podsumował.