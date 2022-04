W lutym komisja ds. legislacji Dumy Państwowej zarekomendowała przyjęcie zmian w prawie, przewidujących karę do 15 dni aresztu oraz grzywnę od tysiąca do 100 tysięcy rubli (od 52 do 5217 złotych) za porównania ZSRR do III Rzeszy. Przed tygodniem izba niższa rosyjskiego parlamentu przyjęła ustawę w trzecim czytaniu. Teraz ustawa uzyskała poparcie Rady Federacji.

Ustawa rozszerza Kodeks wykroczeń administracyjnych o nowy artykuł, który penalizuje naruszanie federalnego zakazu publicznego określania celów, decyzji i działań kierownictwa ZSRR, dowództwa i personelu wojskowego ZSRR z celami, decyzjami i działaniami kierownictwa nazistowskich Niemiec, dowództwa i personelu wojskowego nazistowskich Niemiec i europejskich państw osi w czasie II wojny światowej. Zabronione jest także zaprzeczenie "decydującej roli narodu radzieckiego w klęsce nazistowskich Niemiec i humanitarnej misji ZSRR w wyzwoleniu krajów europejskich".

Publiczne (także w internecie) złamanie powyższego zakazu będzie w Rosji karane grzywną w wysokości od 1 do 2 tys. rubli (52-104 zł) lub aresztem (do 15 dni). Dla urzędników przewidziano kary w wysokości od 2 do 4 tys. rubli (104-208 zł), dla osób prawnych - od 10 do 50 tys. rubli (521-2608 zł).

W przypadku recydywy grzywny będą wyższe i w przypadku osób prawnych wzrosną do 100 tys. rubli (5217 zł). Możliwe będzie także administracyjne zawieszanie działalności ukaranym osobom prawnym na okres 90 dni.

Wcześniej Duma przyjęła ustawę zakazującą utożsamiania celów, decyzji i działań kierownictwa ZSRR z decyzjami i działaniami kierownictwa III Rzeszy w przemówieniach publicznych, mediach oraz internecie. Poprawki do tej ustawy, wprowadzające grzywnę i karę aresztu za łamanie tego prawa złożył w Dumie w październiku 2021 roku jej wiceprzewodniczący, Aleksander Żukow, a także przewodnicząca komisji kultury Dumy Jelena Jampolskaja i senatorowie Aleksiej Puszkow oraz Olga Kowitidi (politycy Jednej Rosji).