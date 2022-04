- Adam Michnik to bardzo skomplikowana postać, ale najciekawszą epoką jest czas po 1989 roku. To był świat, gdzie prawie w ogóle nie było mediów. To była epoka, gdzie 80-90 proc. informacji politycznych wychodziło z "Gazety Wyborczej". W tamtej epoce, Adma Michnik jest kimś w rodzaju właściciela Googla i Twittera. Posiada potężne narzędzia i uległ pokusie, żeby użyć ich do poprawy Polski. W Polsce bardzo często media angażują się w politykę - zwalczają kogoś, albo popierają. Adama Michnik wystąpił w zupełnie innej roli, jako osoba, która zmusza partie do wykonania programu, który, jego zdaniem, będzie dobry dla Polski. Zatem Adam Michnik występuje jako władca marionetek, który wymusza swoją wolę, a robi to najmocniej na swoich przyjaciołach - podkreślił dziennikarz.

Reklama

Krasowski został następnie zapytany o to, jaką rolę pełni obecnie Adam Michnik w polskiej polityce.

- Nie ma dziś żadnego wpływu, gazetą którą kierował była potęgą, dopóki na polskim rynku nie było Axla (koncernu medialnego Axel Springer wydającego m.in. takie gazety jak "Fakt" i "Newsweek" - red.), kanałów informacyjnych czy Onetu. Teraz jest tak dużo mediów, że nie ma silnych. Druga kwestia to fakt, że nie ma polityków chcących słuchać się Adama Michnika - stwierdził publicysta.

Adam Michnik występuje jako władca marionetek, który wymusza swoją wolę, a robi to najmocniej na swoich przyjaciołach Robert Krasowski, publicysta, wydawca, autor książki "O Michniku"

Reklama

Autor książki "O Michniku" przedstawił także relacje między liderem PO Donaldem Tuskiem, a naczelnym "Gazety Wyborczej".

- Donald Tusk nigdy nie lubił Adama Michnika, zawsze uważał, że jest playboyem polskiej polityki - uważał, że jest to "warszafka" w najgorszym wydaniu. Trzeba pamiętać, że "wielki" Adam Michnik skończył się w 2003 r., po aferze Rywina. To jest moment jego politycznej śmierci i od tej pory jest jednym z wielu publicystów, który nie ma wielkiego wpływu na wydarzenia - ocenił wydawca.

Czytaj więcej Plus Minus Roman Graczyk: Okrągły stół Adama Michnika Zobaczył, że on, wieloletni więzień polityczny PRL, przedstawiany latami przez aparat propagandowy jako niebezpieczny wróg reżimu, wbrew własnym prognozom sprzed kilku miesięcy nie tylko ma wpływ na wydarzenie bez precedensu w bloku radzieckim, ale budzi zainteresowanie swych niedawnych prześladowców, a u niektórych nieukrywany podziw.