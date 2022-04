W środę prezydent Andrzej Duda spotkał się z samorządowcami, by rozmawiać o prawie oświatowym. To kolejne takie rozmowy z Kancelarią Prezydenta dotyczące tej problematyki.

– W trakcie poprzednich rozmów, gdy przekonywaliśmy do weta wobec lex Czarnek, padła propozycja kontynuacji dialogu na temat prawa oświatowego. Obecnie słyszymy, że PiS chce powtórzyć zawetowane rozwiązania poprzez projekt ustawy poselskiej. Dlatego tym razem rozmawialiśmy o ustawie prezydenta jeszcze z 2020 roku, która trafiła do sejmowej zamrażarki, a która wzmacnia rolę rodzica w decydowaniu o zajęciach dodatkowych w szkole. Kancelaria Prezydenta wyraziła słuszne zaniepokojenie takim działaniem Sejmu – mówi nam Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa i jeden z liderów Ruchu Samorządowego „Tak! Dla Polski”.

Jak jak relacjonuje, samorządowcy w trakcie rozmowy w środę podkreślili, że projekt prezydencki jest im bliższy niż propozycje PiS. – Kurator powinien być wyłączony z procesu decyzyjnego o zakresie i rodzaju zajęć dodatkowych przeprowadzanych w szkołach. Tu mamy wspólne zdanie z prezydentem. Widać, że prezydent staje się partnerem dla różnych środowisk. Jest chęć dialogu, możliwość porozumienia się, czego nie można powiedzieć o resorcie edukacji – konkluduje Kosiński.

Po tym, jak prezydent zawetował lex Czarnek, minister edukacji i nauki zapowiedział, że do Sejmu – już jako projekt poselski – trafi podobny dokument. W ubiegłym tygodniu Czarnek cytowany przez „Kurier Lubelski” zapewniał, że prace nad nim toczą się w ścisłym kontakcie z Kancelarią Prezydenta, a projekt ma zostać uchwalony jeszcze przed wakacjami.

Rozgrywka o Izbę Dyscyplinarną

Ale prezydenta frapują nie tylko sprawy oświatowe, wykazuje też inicjatywę w krajowej polityce. I nie uchodzi to uwagi – jak wynika z naszych rozmów – ani opozycji, ani polityków koalicji rządzącej. Dla kancelarii kluczowe są obecnie sprawy dotyczące sądownictwa.

W środę odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poświęcone zmianom w sądownictwie. PiS oficjalnie uznało, że projekt Andrzeja Dudy likwidujący Izbę Dyscyplinarną SN będzie dokumentem bazowym.

Propozycja prezydenta to próba przełamania impasu m.in. w relacjach z Brukselą oraz krok do odblokowania funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Projekt prezydencki został zgłoszony jako pierwszy. I jak nieoficjalnie można usłyszeć, Kancelaria Prezydenta nie pozostaje bierna również jeśli chodzi o poszukiwanie dla niego poparcia w Sejmie. Bo na projekt w obecnym kształcie nie zgadzają się politycy Zbigniewa Ziobry.

Między PiS, częścią opozycji (chodzi o PSL, które składa do prezydenckich propozycji własne poprawki), Kancelarią Prezydenta a Solidarną Polską cały czas trwa rozgrywka o ostateczny kształt całej ustawy. – Nie będziemy oficjalnie ani nieoficjalnie zdradzać, co jest naszą czerwoną linią. Rozmowy trwają – ucina nasz rozmówca z okolic Pałacu Prezydenckiego. Własne projekty, jeśli chodzi o zmiany w sądownictwie, zaproponowały po ogłoszeniu pomysłów prezydenta Solidarna Polska i PiS. Projekt tej pierwszej partii został odłożony jednak „do dalszego rozpatrzenia” w późniejszym terminie.

Posiedzenie komisji dotyczące projektu prezydenckiego będzie kontynuowane już po Wielkanocy. Z naszych kuluarowych rozmów wynika, że – przynajmniej takie jest wrażenie polityków opozycji – obydwie strony sporu w koalicji rządzącej dały sobie jeszcze czas na wypracowanie kompromisowych rozwiązań. Oznacza to oczywiście, że ustawa prezydencka nie będzie przedmiotem głosowania na tym posiedzeniu Sejmu. 9 kwietnia do Polski przyjeżdża szefowa KE Ursula von der Leyen. Jej wizyta dotyczy Ukrainy.

Sprawa bezpieczeństwa

W czwartek Andrzej Duda udaje się do Londynu, by spotkać się z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. Tematem rozmów ma być m.in. wsparcie dla Ukrainy. Jak podkreślają nasi rozmówcy, to właśnie kwestie bezpieczeństwa są dziś priorytetem dla prezydenta.

We wsparcie dla Ukrainy jest też mocno zaangażowana pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. W tym tygodniu spotkała się m.in. z liderem Kukiz’15 Pawłem Kukizem (który organizuje pomoc humanitarną dla Ukrainy) oraz z ministrem Czarnkiem, z którym rozmawiała o kształceniu ukraińskich dzieci w polskich szkołach.