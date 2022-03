W wywiadzie dla JustTheNews Trump wysuwa nieudowodnione twierdzenie o interesach Huntera Bidena w Rosji i prosi Putina o ujawnienie wszelkich informacji, jakie może posiadać na ten temat. Nie jest jasne, czy takie materiały istnieją, ani czy Kreml ma do nich dostęp.

- Myślę, że Putin znałby odpowiedź na to pytanie - powiedział Trump, odnosząc się do potencjalnych interesów Huntera Bidena w Rosji. - Myślę, że powinien je ujawnić. Myślę, że powinniśmy znać odpowiedź - dodał.

Hunter Biden był wysoko opłacany za pracę konsultingową, którą wykonywał w obcych krajach, w tym na Ukrainie i w Chinach, gdy jego ojciec - prezydent Joe Biden - był wiceprezydentem. Departament Sprawiedliwości prowadzi dochodzenie karne w sprawie dokonywanych transakcji i potencjalnych przestępstw finansowych.

Nie pojawiły się jednak żadne dowody na poparcie twierdzeń Trumpa, że Bidenowie dopuścili się korupcji lub wpływali na politykę USA dla osobistych korzyści. Prezydent nie został objęty dochodzeniem. Hunter Biden zaprzeczył dopuszczenia się przestęp, i twierdzi, że zostanie oczyszczony z zarzutów, gdy postępowanie zostanie zakończone.

Publiczny apel Trumpa do Putina nawiązuje do jego komentarza z lipca 2016 roku, w którym powiedział: "Rosjo, jeśli słuchasz", a następnie wezwał Putina do zhakowania osobistych e-maili Hillary Clinton. Był to początek wieloletnich starań Trumpa, by zwiększyć swoje szanse polityczne dzięki pomocy z zagranicy.

W kampanii Trumpa w 2016 r. również wykorzystywano rosyjską operację fałszowania wyborów przeciwko Clinton. Na przykład, kampania regularnie wykorzystywała e-maile Demokratów, które zostały zhakowane, a ludzie z otoczenia Trumpa spotykali się w czasie kampanii z rosyjskim agentem, który obiecywał materiały kompromitujące Clinton.

W 2019 r. Trump naciskał na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego, aby ten wszczął śledztwo w sprawie korupcji przeciwko ówczesnemu kandydatowi na prezydenta Joe Bidenowi. W ramach tego planu wstrzymał amerykańską pomoc wojskową w wysokości prawie 400 mln dolarów. Ten incydent doprowadził do pierwszego impeachmentu Trumpa.

W czasie kampanii do 2020 roku niektórzy z najważniejszych sojuszników Trumpa współpracowali ze znanym rosyjskim szpiegiem, aby rozpowszechniać dezinformację na temat Bidena i jego rodziny, w tym te same zarzuty korupcji, o których Trump wspomina w nowym wywiadzie.