Śniadanie z mieszkańcami Zduńskiej Woli, odwiedziny lokalnego Centrum Sportu (gdzie udzielana jest pomoc uchodźcom z Ukrainy), spotkanie z lokalnym przedsiębiorcą w Sieradzu – to plan zajęć Donalda Tuska z wtorkowego poranka. Spotkania w województwie łódzkim to pierwszy wyjazd „w teren" po wybuchu wojny w Ukrainie. Platforma Obywatelska, podobnie jak inne partie, próbuje odnaleźć się w nowej sytuacji, którą wywołała agresja Rosji na Ukrainę oraz przybycie stamtąd do Polski ponad dwóch milionów uchodźców.

Chociaż wojna w Ukrainie przyciąga uwagę mediów i opinii publicznej, PO postanowiła uwypuklić, m.in. poprzez wyjazd Donalda Tuska, te kwestie, o których przez ostatnie tygodnie mówi się mniej w przestrzeni publicznej. – Z jednej strony jest Ukraina i wojna, a z drugiej problemy ludzi w Polsce nie zniknęły. To kwestie takie jak inflacja, mieszkania czy kredyty. To dotyczy nas wszystkich – mówi „Rz” ważny polityk Platformy. – Ludzie bardzo często mówią teraz, że rząd ich zostawił, zapomniał i sami muszą zmagać się z własnymi problemami oraz konsekwencjami wojny – dodaje nasz rozmówca. Jak wynika z naszych informacji, prawdopodobnie w najbliższym czasie odbędą się kolejne tego typu wyjazdy, z podobnym akcentowaniem codziennych problemów Polaków.

– Niezależnie od tego, że wszyscy myślimy o tej okrutnej wojnie, to powinniśmy potrafić także skupić się na codziennych, życiowych bolączkach Polaków. Nie można pozwolić na to, żeby polskie rodziny poczuły się opuszczone z tego powodu, że dzieją się dramatyczne rzeczy – podkreślał w Zduńskiej Woli Donald Tusk.

To oczywiście nie oznacza, że PO i jej lider nie odnoszą się do kwestii związanych bezpośrednio z wojną. Tusk wykorzystał np. sytuację po chłodnej wypowiedzi prezydenta Ukrainy dotyczącej misji pokojowej NATO, którą zaproponował lider PiS Jarosław Kaczyński. – Jedność, jedność, jedność! Niech sytuacja związana z wypowiedzią prezesa Kaczyńskiego o misji NATO będzie ostrzeżeniem dla tych, którzy nie do końca przejęli się potrzebą jedności – powiedział we wtorek przewodniczący Platformy.

Lider PO i politycy jego partii w kuluarach zaprzeczają, by powrót do wyjazdów „w terenie” oznaczał, że największa partia opozycyjna szykuje się do kampanii wyborczej. W parlamencie jest co prawda wniosek PSL o samorozwiązanie Sejmu, ale Tusk, odpowiadając we wtorek na pytania dziennikarzy, przekonywał, że „nikt rozsądny” nie będzie chciał rozpisywać wyborów w obecnej sytuacji, tzn. wojny w Ukrainie. Bez poparcia opozycji, w tym Platformy, PiS nie ma głosów, żeby przeforsować wspomnianą uchwałę ludowców.

Platforma ma inny problem. Politycy partii muszą odpowiadać na pytania dotyczące marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. PiS w Senacie chce odwołania marszałka po wypowiedzi dotyczącej wojny, gdy stwierdził, że rząd PiS finansuje „zbrodniczy reżim” rosyjski. Donald Tusk uznał kontrowersje wokół marszałka Senatu za „przesadzone”.

Politycy PiS chcą, aby wniosek w sprawie odwołania Tomasza Grodzkiego był rozpatrywany 12–13 kwietnia.