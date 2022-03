- Przyjazd czterech premierów do Kijowa był niebywałym wsparciem dla Ukraińców - mówił Karczewski nawiązując do wizyty premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz premierów Czech i Słowenii



- Ta wizyta jest wizytą historyczną, niezwykle ważną, z jednej strony wzmacniającą Ukraińców, z drugiej wywierającą presję na innych - dodał senator PiS.

- Jesteśmy po stronie Ukrainy. Ukraińcy walczą o niepodległość Polski, Europy i całego świata. Każdy dzień heroicznej, bohaterskiej obrony żołnierzy ukraińskich wzmacnia także Polskę i Europę. Musimy interweniować, bardzo dobrze, że przekazujemy broń, ale powinniśmy iść krok dalej. Jeśli Ukraina upadnie ziszczą się słowa śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że następna będzie Polska. Polska i Europa - dodał Karczewski nawiązując do propozycji Kaczyńskiego przedstawionej w Kijowie.

Ukraińcy walczą o niepodległość Polski, Europy i całego świata Stanisław Karczewski, senator PiS

A czy Karczewski nie boi się, że może to doprowadzić do wybuchu III wojny światowej?



- Gdybym powiedział, że się nie boję, byłbym naiwny. Każdy odczuwa lęk, odczuwa strach. Trzeba analizować wszystkie możliwe scenariusze. Jest na stole pewna propozycja, która na pewno będzie brana pod uwagę. Nawet jeśli nie dojdzie do takiej misji, to presja, dyskusja, naciski na polityków europejskich, są potrzebne. Same sankcje okazują się nieskuteczne. Wczoraj czytaliśmy z przerażeniem, że rubel wzmacnia swoją wartość. Dlaczego wzmacnia się? Wzmacnia swoją wartość przez transfery finansowe z Niemiec i innych krajów europejskich do Rosji. To przecież oni finansują wojnę, tę tragedię, ludobójstwo, które rozgrywa się na Ukrainie swoimi środkami - mówił senator.



- Wojska rosyjskie przegrywają. Okazało się, że nie są tak mocne jak sądziliśmy - przekonywał jednocześnie Karczewski. Dodał, że plan szybkiego zdobycia Kijowa przez Rosjan nie udał się.