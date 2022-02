PiS złożył własny projekt reformy Izby Dyscyplinarnej, w środę zapadł wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który stwierdził, że mechanizm „pieniądze za praworządność” jest zgodny z unijnymi traktatami. Tymczasem politycy Solidarnej Polski zaostrzają retorykę: Zbigniew Ziobro po ogłoszeniu decyzji TSUE mówi, o „historycznym błędzie Mateusza Morawieckiego”, a Patryk Jaki przekonuje, że „Niemcy w stosunku do Polski walczą o to, o co Putin w stosunku do Ukrainy”. Czy polexit wraca do debaty politycznej? Wydarzenia tygodnia komentują Michał Kolanko i Michał Szułdrzyński.