Kołodziejczak w czwartek w Sądzie Okręgowym w Warszawie składał podpisy niezbędne do rejestracji partii. - Ku naszemu zdziwieniu wcześniejsze podpisy zostały już 2 razy w większości zanegowane. Dzisiaj 3 raz składamy listę poparcia, pod rejestracją naszej partii, bo wiemy, że jest ona potrzebna - powiedział Kołodziejczak .

Jak podkreśli, w latach 90-tych prowadzona była nieuczciwa transformacja na której tracili zwykli ludzie. Jak mówi, teraz tak się nie może stać - Dziś transformacja energetyczna, żywieniowa jest prowadzona bardzo źle. My mówimy jasno i głośno, że transformacja nie może być tak przeprowadzona, by stracili na niej ludzie ciężko i dużo pracujący, a tak naprawdę to oni będą musieli za to zapłacić, no bo któż by inny, przecież nie elity - mówił. Transformacje energetyczna to obecnie gorący temat polityczno-społeczny, Michał Kołodziejczak od dawna (o czym wspominał w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej") się nim zajmuje.