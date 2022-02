Mechanizm warunkowości, pozwalający Komisji Europejskiej blokować wypłaty unijne za naruszenie praworządności, nie narusza unijnych traktatów - orzekł w środę pełny skład Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i oddalił w całości skargi Polski i Węgier.

- Wyrok TSUE potwierdza niebezpieczną tendencję Trybunału Sprawiedliwości UE oraz instytucji unijnych do rozszerzania przepisów prawa poza traktatami unijnymi, dlatego Polska zaskarżyła te przepisy - mówił rzecznik rządu, Piotr Müller.

- Tego typu działania, które rozszerzają traktaty unijne odbieramy negatywnie. Polska, Węgry, kilka innych krajów UE również wskazują na to, że jest to tendencja, która jest niebezpieczna.

- To co jest dzisiaj ważne, to uzasadnienie wyroku, które jest bardzo istotne. Uzasadnienie wprost mówi o tym, że te przepisy, które zostały przyjęte mogą być stosowane tylko w ściśle określonych sytuacjach i tylko wtedy, gdy potencjalne naruszenia w kraju członkowskim miałyby bezpośredni wpływ na funkcjonowanie budżetu UE. Dlatego dzisiejsze nagłówki, które pojawiły się już minutę po tym, gdy ukazał się wyrok TSUE, nieco nas zaskoczyły.

W uzasadnieniu czytamy, że "Trybunał stwierdził, że przewidzianą w tym rozporządzeniu procedurę można zainicjować tylko wtedy, gdy istnieją uzasadnione powody, by uznać nie tylko, że w danym państwie członkowskim doszło do naruszeń zasad państwa prawnego, ale przede wszystkim, że naruszenia te wpływają lub stwarzają poważne ryzyko wpływu – w sposób wystarczająco bezpośredni – na należyte zarządzanie finansami w ramach budżetu Unii lub na ochronę jej interesów finansowych. Ponadto środki, jakie można przyjąć na podstawie owego rozporządzenia, odnoszą się wyłącznie do wykonywania budżetu Unii i wszystkie one mogą prowadzić do ograniczenia finansowania z tego budżetu stosownie do znaczenia, jakie dla wspomnianego budżetu mają taki wpływ lub takie poważne ryzyko wpływu. W rezultacie celem zaskarżonego rozporządzenia jest ochrona budżetu Unii przed wystarczająco bezpośrednim wpływem na niego naruszeń zasad państwa prawnego w państwie członkowskim, a nie samo w sobie nakładanie kar za takie naruszenia".

W ramach tego wyroku TSUE Komisja Europejska nie mogłaby zastosować zapisów tego rozporządzenia Piotr Müller, rzecznik rządu

- Czym jest naruszenie zasad finansowych, budżetowych UE w praktyce? To naruszenie polega na tym, że środki budżetowe miałyby być wydatkowane niezgodnie z prawem. Przestrzeganiem tych zasad zajmuje się OLAF, instytucja finansowa UE, która kontroluje poszczególne państwa. Warto przytoczyć kilka krajów, które wypadają gorzej niż Polska jeśli chodzi o przestrzeganie tych zasad: Grecja, Chorwacja, Słowenia, Portugalia, Włochy, Niemcy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria czy Węgry - mówił też rzecznik rządu. - Jeśli ktoś chciałby stawiać zarzuty Polsce to te kraje są w pierwszej kolejności, aby takie wyroki stawiać - dodał.

- W ramach tego wyroku TSUE Komisja Europejska nie mogłaby zastosować zapisów tego rozporządzenia (uzasadniającego wypłatę środków z UE od przestrzegania praworządności - red.) stosować wobec Polski - podsumował rzecznik rządu.